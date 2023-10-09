На Землі такого не буває: марсохід NASA зафіксував “блакитний” захід Сонця (фото)

Такий захід Сонця на Землі побачити неможливо і на це є причини.

Марсохід NASA Perseverance зафіксував рідкісний дивний “блакитний” захід над горизонтом Червоної планети. На світлині можна побачити, як Сонце сідає за марсіанський горизонт і світиться дивним холодним блакитно-зеленим кольором, небо над Червоною планетою починає темніти.

Про це пише The Independent.

Зображення сходу та заходу сонця, зроблені марсоходами на Червоній планеті, не тільки показують незвичайність чужої для нас планети, але й допомагають вченим вивчити склад марсіанської атмосфери.

Незвичайний захід Сонця на Марсі / NASA

“Такі кольори виникають завдяки тому, що дуже дрібний пил має правильний розмір, щоб синє світло проникало в атмосферу трохи ефективніше. Коли синє світло розсіюється від пилу, воно залишається ближче до Сонця, ніж світло інших кольорів”, — пояснив раніше вчений-атмосферолог Марк Леммон з Техаського університету A&M у США.

Він додав, що інша частина неба має колір від жовтого до помаранчевого, оскільки жовте та червоне світло розсіюється по всьому небу замість того, щоб поглинатися або залишатися поблизу Сонця.

Нагадаємо, раніше британський професор фізики та експерт з чорних дір Ксав'є Кальмет описав фази загибелі Сонця і зробив прогноз щодо перетворення зірки на чорну діру.

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