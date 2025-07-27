На Землі з'явилися нові пори року: дослідження показало, як людина змінює клімат та природу

Земля втрачає природний ритм / © Associated Press

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Сезони — це не просто поділ року на частини. Це спосіб нашої взаємодії із природою.

Про це пише livescience.

Історично люди сприймали пори року як стійкі та передбачувані етапи, що збігаються з сільськогосподарським циклом, культурними традиціями та ритмами природи. Але звичні сезони змінюються. Під впливом діяльності кліматичні цикли стають все менш впізнаваними.

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У новому дослідженні автори стверджують, що виникають нові, повністю антропогенні сезони, тобто створені людиною.

Приклади нових сезонів

Сезон смогу в країнах Південно-Східної Азії — період, коли небо затягує дим від масштабних підпалів лісів для очищення землі під сільське господарство.

Сезон сміття на Балі — з листопада до березня морські течії приносять тонни пластикових відходів на узбережжі.

Паралельно з цим зникають традиційні сезони, що веде до руйнівних наслідків для екосистем та культур.

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А також зникають так звані гніздові сезони морських птахів на півночі.

«Відхід снігових сезонів, що загрожує зимовим видам спорту — дедалі більше гірськолижних курортів змушені використовувати штучний сніг», — йдеться у дослідженні.

Нові ритми природи

Деякі зміни можна назвати «синкопованими сезонами» — начебто звична музика зазвучала в несподіваному ритмі. Це спекотніші літа, м’які зими та екстремальні погодні явища.

Інший термін — «аритмічні сезони» (за аналогією з аритмією серця) — описує порушення звичних тимчасових циклів: рання весна, подовжене літо, скорочення зимового періоду.

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Ці зрушення руйнують синхронність у природі: рослини, тварини та люди збиваються зі звичного ритму. Наприклад, у північному Таїланді спорудження дамб порушило міграцію риб і цикл добрива грунту, а зміна клімату призвела до більш сухих сезонів та непередбачуваних злив.

Потрібно переосмислити саме поняття часу

«Як ми реагуємо на ці зміни, може або погіршити проблему, або допомогти адаптуватися», — кажуть дослідники.

У Південно-Східній Азії усвідомлення проблеми смогового сезону призвело до встановлення фільтрів, покращення прогнозів та заходів громадської охорони здоров’я. Однак без усунення першопричин (начебто випалювання лісів) такі заходи — лише тимчасові латки.

Потужні інститути можуть використовувати нові «сезони» для уникнення відповідальності. Усвідомлення цих процесів є важливим для чесного підходу до вирішення екологічних криз.

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«Нам варто згадати старі, засновані на природних циклах, способи вимірювання часу — пов’язані з дощами, фазами Місяця, рухом сонця. Особливо цінними є знання корінних народів, які можуть допомогти знайти стійкі та справедливі рішення», — радять науковці.

Сезони — це не просто відрізки часу. Це зв’язок із Землею. Адаптуючись до нових ритмів, ми можемо побудувати стійкіше майбутнє.

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