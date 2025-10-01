На Землі зникає кисень: моторошний прогноз для людства

Дівчина у кисневій масці / © pexels.com

Земля не залишиться придатною для життя назавжди. За прогнозами науковців NASA спільно з Університетом Тохо, приблизно через мільярд років в атмосфері зникне кисень, і складні форми життя у звичному вигляді зникнуть.

Про це повідомляє Le Ravi.

Фахівці пояснюють: у процесі поступового нагрівання Сонця молекули вуглекислого газу почнуть руйнуватися. Без CO₂ рослини не зможуть здійснювати фотосинтез, відповідно — перестануть виробляти кисень. Це запустить ланцюговий процес: зникнуть ліси, атмосфера залишиться без кисню, а люди та тварини опиняться на межі вимирання.

Коли ситуація стане незворотною, на планеті залишаться лише анаеробні мікроорганізми, що виживають без кисню. Водночас рівень метану у повітрі зросте, атмосфера стане отруйною, а Земля поступово перетвориться на мертву кам’яну кулю, подібну до тієї, якою вона була мільярди років тому.

Разом із киснем зникне й озоновий щит, що зараз захищає Землю від небезпечного випромінювання. Без нього поверхня планети стане беззахисною перед сонячною радіацією, і будь-які залишки життя будуть ще вразливішими.

«Навіть планета, яку ми сприймаємо як вічно гостинну, насправді тимчасова», — наголошують автори дослідження Казумі Озакі та Крістофер Рейнхард.

Вони підкреслюють, що ці результати допомагають краще зрозуміти етапи розвитку Землі та критерії пошуку екзопланет, придатних для життя.

Хоча завершення «кисневої ери» очікується ще дуже нескоро, вчені нагадують: відкриття є сигналом про вразливість нашої атмосфери та необхідність її збереження.

