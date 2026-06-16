На Землю досі падають сліди давнього космічного вибуху: що знайшли на дні океану

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На дні Тихого океану виявили сліди радіоактивного плутонію, які можуть бути залишками давньої космічної катастрофи. За оцінками вчених, подія могла статися понад 100 мільйонів років тому, але її частинки, ймовірно, досі потрапляють на Землю.

Про це пишуть в матеріалі Nature Astronomy.

Йдеться про плутоній-244 — важкий радіоактивний ізотоп, який, як вважають науковці, утворюється лише під час рідкісних і дуже потужних космічних подій. Одним із можливих джерел є кілонова — вибух після злиття двох нейтронних зір.

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Що знайшли вчені

Дослідження провела команда під керівництвом фізика Домініка Колла з Центру імені Гельмгольца в Дрездені-Россендорфі. Науковці вивчали фрагмент залізомарганцевої кірки, піднятий із дна Тихого океану з глибини понад 4800 метрів.

Такі кірки ростуть дуже повільно і зберігають у своїх шарах частинки, які осідали на морське дно протягом мільйонів років. У зразку дослідники шукали плутоній-244, кюрій-247 та залізо-60.

Чому це може бути слід давнього вибуху

Період напіврозпаду плутонію-244 становить близько 81 мільйона років. Тому плутоній, який міг існувати на Землі від часу формування Сонячної системи, давно мав би розпастися.

«Наші результати показують, що плутоній утворився внаслідок дуже рідкісних космічних вибухів, таких як ті, що відбуваються під час злиття двох нейтронних зір або в надзвичайно енергійних наднових», — пояснив фізик Антон Вальнер із Центру імені Гельмгольца.

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Науковці також шукали кюрій-247, який мав би утворитися разом із плутонієм. Однак його переконливих слідів не знайшли. Це вказує на те, що вибух стався дуже давно — але не понад 1 мільярд років тому, інакше плутоній-244 також уже не вдалося б виявити.

Земля може проходити крізь залишки космічної катастрофи

Дослідники припускають, що плутоній-244 походить від давньої події r-процесу — механізму, під час якого утворюються найважчі елементи у Всесвіті. Найімовірнішим джерелом могла бути кілонова або надзвичайно потужна наднова.

Після вибуху речовина розсіялася у міжзоряному просторі. Тепер Сонячна система може проходити крізь ці давні залишки, а частинки зоряного пилу досі осідають на Землі.

Вчені зазначають, що такі знахідки допомагають краще зрозуміти історію Чумацького Шляху, походження важких елементів і шлях Сонячної системи крізь міжзоряне середовище.

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«Чи вплинула ця подія на життя на Землі? Це відкрите питання, яке потребує подальшого вивчення», — сказав фізик Майкл Хочкіс з Австралійської організації ядерної науки і технологій.

Нагадаємо, У ранньому Всесвіті знайшли надмасивну чорну діру, яка перевищила допустиму межу Еддінгтона — теоретичний ліміт акреції. Вчені здивовані, адже квазар ID830 ставить під сумнів сучасні уявлення про формування галактик.

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