На Землю насувається магнітна буря: з якою силою штормитиме і що робити

Корональні викиди маси — це величезні потоки плазми і магнітного поля Сонця

У п’ятницю, 20 березня, очікується рівень К-індексу близько 6,3, що відповідає червоному рівню та вказує на інтенсивні магнітні бурі.

Вчені повідомили про потужний спалах на Сонці, який відбувся нещодавно. Його наслідком стане посилення геомагнітної активності до магнітної бурі рівня STORM G3.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Чому стається магнітна буря

Сонячні спалахи або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця, зокрема викиди сонячної маси та поверхневі спалахи, які вивільняють енергію в усіх напрямках. Вони виникають, коли потужні вибухи енергії вивільняють заряджені частинки — переважно протони та електрони.

Стикаючись з атмосферою Землі, частинки створюють різні ефекти — від полярного сяйва до збоїв в електромережах.

Сонячні спалахи класифікуються за інтенсивністю випромінювання на класи A, B, C, M, X, де А — це найслабші спалахи, а Х — найсильніші. Кожен клас ділиться на 9 категорій (наприклад, C1-C9), але кожен клас вдесятеро потужніший за попередній. Часто сонячні спалахи супроводжуються корональними викидами маси.

Магнітні бурі спричиняють появу полярного сяйва, але вони також можуть завдати значної шкоди електроніці, електромережам, а також супутниковому та радіозв’язку.