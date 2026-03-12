На Землю впав апарат NASA вагою 600 кг

Супутник NASA / © Associated Press

Реклама

Супутник NASA неконтрольовано зійшов з орбіти і повторно увійшов в атмосферу Землі. Він впав у Тихому океані, недалеко від Галапагоських островів.

Про це повідомляє Science Alert.

За розрахунками NASA, більша частина 600-кілограмового супутника мала згоріти в атмосфері, але деякі фрагменти все ж мали долетіти до поверхні. Ризик того, що хтось постраждає, оцінювали як 1 до 4200.

Реклама

«Близнюк» супутника, Van Allen Probe B, все ще перебуває на орбіті, але вже не працює.

Супутники запустили 2012 року, вони пролетіли через радіаційні пояси Ван Аллена, які оточують Землю, і вивчали їх протягом семи років, після чого припинили роботу.

2019 року в апаратів закінчилося пальне, тоді розрахунки NASA показали, що вони пробудуть на орбіті до 2030 року.

Довідка:

Радіаційні пояси Землі — це подібні кільця із заряджених частинок, захоплених магнітним полем нашої планети. Вони відіграють важливу роль у захисті Землі від космічного випромінювання, сонячних бур і постійного сонячного вітру. Космічне випромінювання, а також сонячні частинки небезпечні для астронавта, супутників, а також для наземних технологій, таких як зв’язок, навігація та електромережі. Тому вченим важливо розуміти, як влаштовані радіаційні пояси Землі.

Реклама

Їхнім дослідженням займалися від 2012 до 2019 року займалися космічні апарати NASA Van Allen Probe A і Van Allen Probe B. Вони були виведені на високоеліптичну орбіту, що дозволяло зондам перебувати на відстані від 618 до 30 415 кілометрів від Землі. Зонди зібрали надзвичайно важливі дані, які вчені аналізують досі.