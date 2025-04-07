Космос / © pixabay.com

Реклама

Ідея передавання енергії через мікрохвилі з космосу була вперше озвучена в художньому творі — оповіданні «Логіка» Айзека Азімова, яке побачило світ 1941 року. В ньому описано космічну станцію, яка забезпечує планети енергією. Відтоді наукова спільнота працює над тим, щоб зробити подібну технологію можливістю для Землі.

Про це повідомляє ecoticias.com.

У минулому вчені вже намагалися реалізувати передавання енергії з орбіти, створюючи концепції, які передбачали встановлення гігантських сонячних панелей у космосі, зокрема на геостаціонарній орбіті. Зібрана там енергія мала передаватися на Землю у формі мікрохвиль і прийматися спеціальними наземними станціями.

Реклама

Поза межами земної атмосфери сонячне проміння значно потужніше, ніж на поверхні Землі, що дозволяє фотоелементам у космосі виробляти відновлювану енергію з надзвичайною ефективністю. Проте головним бар’єром для розвитку космічної сонячної енергетики (SBSP) залишається висока вартість будівництва та обслуговування таких систем, яка може перевищити обсяг одержуваної енергії. Підприємець-мільярдер Бхайджу Бхатт однак вважає, що здатен змінити цю ситуацію.

Компанія Aetherflux під керівництвом Бхайджу Бхатта розробляє проривний проєкт у сфері космічної енергетики. Його суть — створити модульну систему зі зграї невеликих супутників на низькій орбіті замість масивних платформ. Нововведенням стане використання інфрачервоних лазерів для передавання енергії, що дозволить суттєво знизити вагу конструкції. Бхатт стверджує, що проєкт можна реалізувати з використанням невеликого космічного корабля.

Незважаючи на технічні складнощі, проєкт компанії Aetherflux здатний задовольнити третину енергетичних потреб Європейського Союзу. Отриману енергію можна буде доставити до будь-якої точки світу, що відповідає меті компанії забезпечити надійне електропостачання для районів, які страждають від дефіциту енергії.

Хоча проєкт Бхатта щодо передавання енергії з космосу є дуже амбітним, його реалізація може зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами. За даними Європейського космічного агентства, для побудови необхідної інфраструктури знадобиться величезна сума грошей. Однак Бхатт переконаний, що його план із супутниками на низькій орбіті дозволить знизити витрати порівняно з традиційними проєктами, які вимагають запуску супутників на геостаціонарну орбіту.

Хоча проєкт уже зібрав 10 мільйонів доларів, цього недостатньо для подальшої реалізації. Інвесторів турбують можливі наслідки використання потужних лазерів для передавання енергії з космосу на Землю. Основним питанням є те, як поєднати вигоди від відновлювальної енергетики з потенційними екологічними ризиками. Для успішного впровадження необхідний комплексний підхід до охорони довкілля.

Прогнозувати, яким буде майбутнє SBSP, важко, оскільки проєкт наразі стикається з численними перешкодами. Проте вперта рішучість здійснити те, про що писав Айзек Азімов майже 100 років тому, дає надію, що ці технології можуть стати реальністю. Незважаючи на всі складнощі, багато що залишається можливим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка земна форма життя здатна вижити на Марсі.