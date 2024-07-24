На Землю чекає два роки потужних сонячних штормів: чим це небезпечно

Сонце наближається до піку активності у своєму 11-річному циклі, що загрожує нашій планеті магнітними бурями, відключеннями електрики та перебоями зв'язку.

Експерти попереджають, що наступного року на Землю чекають дедалі сильніші сонячні шторми та магнітні бурі.

Про це пише Daily Mail.

NASA зафіксувало викид темної плазми на Сонці в неділю, 21 липня, який із ймовірністю 60% може спричинити відключення електроенергії на Землі цього тижня. Подібні спалахи також можуть порушити роботу радіо, авіаційного та супутникового зв'язку.

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) повідомило, що зберігається висока ймовірність інших сонячних спалахів, у тому числі екстремального викиду класу X, який може спричинити відключення радіозв'язку на всій планеті. За останні дві доби відключення зв'язку фіксувалися у Західній півкулі, Азії та Тихому океані.

#NASA recorded a dark plasma eruption on the Sun, які можуть викликати #poweroutages on Earth this week. pic.twitter.com/BZe1QKyFyt — Armenia Sputnik (@ArmeniaSputnik) July 23, 2024

Астрофізик Смітсонівського інституту доктор Джонатан Макдауелл попередив, що Сонце ще не досягло піка своєї активності в 11-річному циклі. Цей максимум настане у липні наступного року.

"Протягом наступних двох років на нас чекають набагато сильніші сонячні шторми. Це безумовно страшний час для операторів супутникового зв'язку", — пояснив доктор Макдауелл.

Нагадаємо, у травні гігантська пляма на Сонці зросла в 15 разів більше за Землю і викликала найсильнішу магнітну бурю за 165 років.

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