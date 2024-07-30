На землю чекає подвійний метеоритний дощ: коли можна насолодитися унікальним видовищем

Однією із небесних подій цього літа, від якої затамовує подих, стане подвійний метеоритний дощ, пік якого припаде на 30 липня.

Два метеорні потоки — Південні дельта-Акваріди та Альфа-Капрікорніди — мають досягти піку приблизно в один і той же час у вівторок увечері. І один з них відомий своїми вражаюче яскравими "зірками, що падають".

Нік Московіц, планетарний астроном з обсерваторії Лоуелла в Аризоні, розповів Business Insider, що найкращий час для спостереження за метеоритним дощем між 2 і 4 годинами ранку за місцевим часом.

Жителі Південної півкулі побачать більш захопливе видовище, однак у Північній півкулі все одно зможуть спостерігати за подвійним метеоритним дощем, якщо знатимуть, куди дивитися.

Де можна побачити подвійний метеоритний дощ у Північній півкулі

Якщо ви знаходитесь в Північній півкулі, астроном рекомендує знайти місце з гарним оглядом південного горизонту і якнайдалі від джерел штучного світла. Подвійний метеоритний дощ прийде з півдня, а "зірки, що падають" летітимуть від горизонту на захід, схід і північ.

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Щоб побачити метеоритний дощ, телескоп чи бінокль не знадобляться. Метеори рухаються так швидко, що найкращий спосіб побачити якнайбільше – дивитися неозброєним оком. Однак спостерігачам доведеться запастися часом та терпінням.

"Люди виходять, дивляться і розчаровуються за п'ять хвилин, а потім заходять. Але очам потрібно 15 хвилин, щоб звикнути до темряви. Тому потрібно знайти місце, влаштуватись зручніше і просто почекати", – порадив Московиць.

Чому подвійний метеоритний дощ унікальний

Самі по собі метеорні потоки Південні дельта-Акваріди та Альфа-Капрікорніди менш видовищні, ніж більші потоки, такі як Персеїди, пік яких припадає на середину серпня. Але одночасний пік двох потоків дає більше шансів побачити два зовсім різні типи метеорів в ту саму ніч.

Під час піку Південних дельта-Акваріди можна побачити близько 25 метеоритів на годину, а з потоку Альфа-Капрікорніди щогодини на Землю падає до п'яти "зірок".

За словами Московиця, видовищнішим буде потік Капрікорніди. Його метеорити часто бувають дуже яскравими. Два метеорні потоки традиційно досягають піку в кінці липня кожного року, але їх піки зазвичай не збігаються в ту саму ніч. Цей рік є винятком.

Нагадаємо, що над Туреччиною побачили зелений метеорит. З'явилися чудові відео унікального явища. Вчені пояснили, чому "зірки, що падають" можуть бути різного кольору.

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