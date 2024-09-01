На Землю наступного тижня впаде супутник: що відомо

Очікується, що він згорить у атмосфері.

8 вересня цього року супутник під назвою Salsa увійде в атмосферу Землі. Очікується, що більшість його фрагментів згорить в атмосфері.

Про це пише Space.com.

Особливість події полягає у тому, що це буде друге в історії заплановане "кероване повернення" супутника, після успішного експерименту з метеорологічним супутником Aeolus минулого року.

Salsa є частиною групи з чотирьох супутників місії Cluster, запущеної 2000 року для вивчення магнітного поля Землі. Початково розрахована на два роки, місія продовжила свою роботу на понад два десятиліття, надаючи цінні наукові дані.

ESA використовує ці повернення для вивчення способів зменшення космічного сміття та розробки супутників з "нульовими відходами". Однак, на відміну від Aeolus, який мав низьку орбіту, Salsa має надзвичайно еліптичну орбіту, що коливається від 100 км до 130 000 км.

Супутники, що падають, вкрай малоймовірно можуть завдати шкоди або завдати травми — за даними Космічного агентства, ймовірність бути ураженим метеоритом утричі вища, ніж шматком космічного сміття. Але ESA хоче мінімізувати навіть цей ризик, тому він пробує ці нові контрольовані повторні входи в атмосферу.

Нагадаємо, новітня ракета-носій японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під назвою H3 вибухнула під час першого польоту в космос у березні цього року.

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