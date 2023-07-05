На Землю насувається магнітна буря: відомі дати

Причиною магнітної бурі є спалах на Сонці, що стався 3 липня.

Землю накриє магнітна буря через спалах на Сонці, що викликав спрямований на планету викид корональної маси.

Про це повідомляє The Watchers.

Магнітна буря на Землі прогнозується на 9-10 липня.

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Перед цим, 3 липня, в активній області Сонця 3360 стався спалах. Він розпочався о 21:02 UTC (4 липня 00:02 за Києвом), досяг свого піку о 21:12 і закінчилася о 21:22.

Очікується, що компонент, який рухається повільно, досягне Землі ввечері 9-10 липня. А до цього моменту сонячна активність буде на низькому рівні.

Довідка: магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. На магнітосферу планети впливає Сонце.

Нагадаємо, напередодні на Сонці стався спалах на величезній плямі AR3354, яка всемеро більша від діаметру Землі. Через це потужне сонячне випромінювання на тривалий час віключився короткохвильовий радіозв'язок в західній частині Північної Америки та в деяких частинах Тихого океану. Окрім того, очікується геомагнітна буря.

Зауважимо, раніше фахівці попередили, що в липні Землю накриють п’ять магнітних бур, які може відчути кожен, а не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями.

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