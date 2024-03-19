На Землю насувається потужна магнітна буря: чим вона небезпечна

Наприкінці тижня Землю накриє потужна магнітна буря, яка може спричинити коливання в електромережах.

Найближчими днями на Землі очікується магнітна буря через два спалахи на Сонці.

Про це повідомляє The Watchers.

Зазначається, що 17 березня приблизно о 01:00 за Гринвічем (03:00 за Києвом - ред.) на Сонці почалося виверження, яке призвело до двох викидів корональної маси: перший був спрямований на південний схід, а другий - на південний захід.

"Згідно з аналізом, ці виверження спрямовані на Землю і, як очікується, досягнуть її після полудня 20 березня і на початку 21 березня", - повідомили синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC).

За прогнозами, геомагнітне поле Землі буде спокійним 18 і 19 березня та в першій половині 20 березня. Однак вже після обіду 20 березня ймовірні періоди активних умов і магнітна буря класу G1.

Як повідомляється, під час магнітної бурі такого класу можливі слабкі коливання в електромережах, незначний вплив на роботу супутників і полярні сяйва.

Нагадаємо, попередня сильна магнітна буря накрила Землю 11 лютого і була на пікові 12-13 лютого.

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