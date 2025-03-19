На Землю падають метеорити, які можуть бути уламками втраченої планети

Зазвичай метеорити мають добре відомі джерела походження. Більшість з них є уламками Місяця, Марса або великих астероїдів. Однак близько 0,2% усіх метеоритів, знайдених на Землі, мають невідоме походження і не не можуть бути класифіковані.

Учені вважають, що деякі метеорити, які потрапляють на Землю, можуть бути залишками зниклої планети, схожої на Меркурій. Ця гіпотетична планета могла існувати на початку формування Сонячної системи, але була зруйнована внаслідок космічних катастроф.

Про це пише New Scientist.

Уламок метеорита. / Фото: New Scientist

Аномальні метеорити: звідки вони взялися?

Зазвичай метеорити мають добре відомі джерела походження. Більшість з них є уламками Місяця, Марса або великих астероїдів. Однак близько 0,2% усіх метеоритів, знайдених на Землі, мають невідоме походження і не можуть бути класифіковані.

Дослідники з Університету Міннесоти під керівництвом Дженніфер Мітчелл вивчили один із таких об’єктів – метеорит NWA 15915, знайдений у Північній Африці 2023 року. Його склад вказує на те, що він походить із середовища, подібного до Меркурія. Однак жодна відома планета або астероїд не має аналогічних характеристик, що може свідчити про його походження з давно втраченої планети.

Що кажуть дослідження?

Вчені використали електронний мікроскоп і спектроскопічні методи для аналізу метеорита. Дослідження показали:

Його склад відрізняється від складу Меркурія, але умови його формування були подібними.

Мінерали метеорита утворилися в середовищі з низьким вмістом кисню, як і у випадку з Меркурієм.

Він містить багаті на метали мінерали з магнітними властивостями, що також вказує на схожість із Меркурієм.

Кристали в його структурі досить великі, що свідчить про повільне охолодження, характерне для великих планетарних тіл.

Ці характеристики дозволяють припустити, що NWA 15915 міг бути частиною давно зниклої планети, яка зазнала руйнування мільярди років тому.

Ще один загадковий метеорит

Крім NWA 15915, дослідники виявили ще один аномальний метеорит – Ksar Ghilane 022. Він має подібний склад, але відрізняється магнітними властивостями, що може вказувати на походження з іншого космічного тіла, схожого на Меркурій.

Дослідження цих метеоритів лише на початковій стадії, і вчені поки не роблять остаточних висновків. Однак їхні знахідки можуть допомогти розгадати таємницю походження металевих астероїдів у поясі астероїдів Сонячної системи. Якщо ці теорії підтвердяться, це стане важливим відкриттям у вивченні ранньої історії нашої планетарної системи.