На Землю привезли стародавній астероїд, який може дати розгадку про походження життя

Його орбіта навколо Сонця схожа на орбіту Землі

NASA відправило роботизований космічний корабель OSIRIS-REx у багаторічну подорож навколо Сонця, щоб отримати розсипчастий матеріал із стародавнього астероїда на ім’я Бенну, а потім повернути його на Землю.

Про це пише The Washington Post.

Що відомо про загадковий астероїд

У понеділок наукове співтовариство отримало свій перший опис цього дорогоцінного, екзотичного матеріалу, оприлюдненого провідним науковцем місії Данте Лауреттою на осінньому засіданні Американського геофізичного союзу в Сан-Франциско.

Cаме воно проллє світло на молекулярні будівельні блоки Сонячної системи і, "можливо на рівні розуміння походження життя».

"Цей аналіз тільки почався. Команда ще не опублікувала офіційної наукової статті. У своїй лекції Лоретта процитував один цікавий трикутний камінь світлого кольору, який, за його словами, містив те, чого він ніколи раніше не бачив у метеориті.

В інтерв’ю після лекції Лауретта сказав, що майже 5 відсотків зразка становить вуглець.

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"Це дуже багатий вуглецем зразок — найбагатший з усіх позаземних матеріалів, які ми маємо...", - додав він.

Лабораторний аналіз шукає інші молекули та сполуки, важливі для життя на Землі, такі як амінокислоти, ліпіди, цукри та основи генетичного коду, сказав Лауретта, додавши, що результати поки що захопливі.

Найнебензпечніший астероїд в сонячній системі

Його орбіта навколо Сонця схожа на орбіту Землі. Кожні шість років скеля діаметром близько трьох десятих милі (досить велика, щоб привернути вашу увагу, але не настільки велика, щоб викликати вимирання), перетинає орбітальну траєкторію нашої планети.

Розрахунок, опублікований 2021 року показав, що шанси Бенну врізатися в Землю у вересні 2182 року становлять 1 із 2700. Ця оцінка буде уточнена після того, як астероїд зробить близький проліт 2135 року.

На випадок того, що земляни захочуть збити камінь з курсу, вони точно захочуть знати, у що саме вони вдаряються. Телескоп не надає стільки інформації, скільки робот-відвідувач.

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Ще до того, як вчені почали аналізувати зразки, було твердо встановлено одне: "Бенну дуже, дуже чорний"

"Воно таке чорне, що його важко сфотографувати", — сказав науковець проекту Джейсон Дворкін перед зустріччю.

Раніше ми писали, що в англійському графстві Дорсет зі скель так званого Юрського узбережжя витягли гігантський череп морського чудовиська.

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