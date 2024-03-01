На Землю впав найбільший метеорит в історії: чому його не можуть знайти від 1916 року

1916 року в Африці було знайдено залізний камінь вагою 4,5 кілограма, який, як вважається, був частиною гори завширшки 100 метрів – гігантського метеорита. Від того часу було здійснено численні пошуки, але знайти це материнське тіло та підтвердити його існування так і не вдалося.

Про це повідомляє Science Alert.

Група дослідників поставила собі за мету поставити крапку в цьому питанні.

Проблема полягає в тому, що якби така залізна гора існувала, то це був би найбільший метеорит на планеті. Тому вчені з Імперського коледжу Лондона та Оксфордського університету хочуть використати карти магнітних аномалій, щоб спробувати знайти місце падіння метеорита.

Дослідження 2001 року показало, що фрагмент кам'яно-залізного мезосидериту не міг бути частиною метеорита розміром понад 1,6 метра в поперечнику.

Дослідники кажуть, що відсутність ударного кратера можна пояснити низьким кутом прольоту метеорита. Також попередні місії могли не відшукати залізної гори, оскільки вона може ховатися під шаром піску, а інструменти для пошуків були недосконалими.

Цікаво, що Ріперт докладно описав особливості залізного пагорба. Капітан розповів, що виявив витягнуті металеві голки, які він безуспішно намагався прибрати ударами свого каменю.

Вчені вважають, що це були фази нікель-залізо, відомі як "структури Томсона". 1916 року про них ще не знали і малоймовірно, що Ріперт придумав їхнє існування.

Використовуючи висоту дюн, які могли приховувати гігантський метеорит, як орієнтир, команда визначила області, що становлять інтерес, і запросила дані аеромагнітної зйомки цих місць у Міністерства нафтової енергетики та гірничодобувної промисловості Мавританії. Але доступу до цих даних їм поки що не дали.

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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