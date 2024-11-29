На Землю впав найменший астероїд в історії: вогняна куля освітила небо (иото)

Найменший астероїд з усіх коли-небудь зафіксованих вибухнув у небі над Ніагарським водоспадом.

До атмосфери Землі у листопаді 2022 року увійшов найменший астероїд із тих, що будь-коли вдалося виявити та виміряти до його вибуху. Космічний об’єкт, розміром із середню домашню кішку, спалахнув яскравим зеленим світлом у небі над Ніагарським водоспадом, перш ніж розпастися на частини.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому у The Planetary Science Journal.

Цей астероїд, названий 2022 WJ1, астрономи виявили лише за три години до входу до атмосфери. Внаслідок тертя об повітря він перетворився на вогняну кулю, що супроводжувалася яскравим зеленим слідом і гучним вибухом, який тривав близько 10 секунд. Це явище бачили жителі Канади та США.

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За даними дослідників, 2022 WJ1 мав розмір від 40 до 60 см і став найменшим астероїдом, який вдалося точно виміряти до його падіння. Незважаючи на часті падіння подібних малих об'єктів на Землю, їх зазвичай виявляють надто пізно.

Цей випадок став лише шостим в історії, коли астрономи змогли заздалегідь зафіксувати подібне явище. Завдяки спостереженням за траєкторією польоту, яскравістю об’єкта та його розпадом в атмосфері вчені змогли провести детальний аналіз. Від 2022 року таких випадків стало більше, і три з них були зафіксовані вже 2024 року.

Хоча більшість уламків астероїда, ймовірно, опинилися на дні озера Онтаріо, дослідники не виключають можливість знайти їх на суші. Виявлення фрагментів допоможе зібрати нові дані про космічні об'єкти, що падають на Землю, і глибше вивчити їхні властивості.

Астероїд 2022 WJ1 видно як смугу світла під час наближення до Землі / Фото: Live Science

Камери отримали цінні дані про астероїд під час його вибуху / Фото: Western Meteor Group

До слова, у жовтні повз Землю пролетіли одразу чотири потенційно небезпечні астероїди.

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