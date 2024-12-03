Учені дослідили зворотний бік Місяця: який "сюрприз" на них чекав

Вчені вперше проаналізували зразки лави, взяті зі зворотного боку Місяця, і з’ясували, що 2,8 мільярда років тому там відбувалися виверження вулканів. Місяць завжди звернений до Землі однією стороною, тому зворотний бік залишається менш дослідженим. Лише два апарати, обидва китайські, змогли дістатися цієї частини супутника.

Про це повідомило видання Space.com.

У листопаді 2024 року вчені опублікували дослідження в журналі Science, в якому детально описали аналіз зразків, доставлених на Землю місією Chang’e 6. Ця місія вперше зібрала понад 1,9 кг гірських порід з басейну Південний полюс-Ейткен, розташованого на зворотному боці Місяця. Дослідники з Інституту геохімії Гуанчжоу під керівництвом Цзесяня Цуя вивчили ізотопний і хімічний склад цих порід, щоб визначити їхній вік і походження. Використовуючи ізотопний аналіз, вчені встановили, що базальт із цих зразків утворився 2,8 мільярда років тому.

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Раніше дослідження показували, що вулканізм на ближньому боці Місяця тривав щонайменше до 2 мільярдів років тому, але ці нові дані підтвердили, що вулканічна активність була і на зворотному боці. Деякі інші дослідження натякають, що вулкани на Місяці могли вивергатися навіть 120 мільйонів років тому.

Ці зразки також виявили значні відмінності у складі лави з двох боків Місяця. Лава зі зворотного боку містить менше калію, рідкісноземельних елементів і фосфору, які широко поширені в породах ближньої сторони. Дослідники припускають, що ці відмінності могли бути викликані утворенням басейну Південний полюс-Ейткен внаслідок потужного удару. Цей удар, ймовірно, перерозподілив багаті на елементи породи по Місяцю, виснаживши їх у мантії під ударною ділянкою.

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Дисбаланс елементів також пояснює, чому морські базальти, які утворюють великі потоки лави, займають 30% поверхні ближньої сторони Місяця, але лише 2% на зворотному боці. Відсутність таких радіоактивних елементів, як калій і уран, у мантії далекого боку могла знизити кількість тепла, необхідного для формування розплавлених базальтів.

Нагадаємо, що вчені виявили умови для існування життя під поверхнею Марса. Поверхня Марса через низькі температури та тиск непридатна для життя, але глибоко під нею є джерела тепла й енергії.