Наближається мегаземлетрус: учені зробили моторошне попередження

Землетрус / © cxid.info

Реклама

Науковці Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені попередили про наближення мегаземлетрусу в районі розлому Сан-Андреас, розташованого розташований на межі Тихоокеанської та Північноамериканської плит в американському штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє Daily Mail.

До такого висновку учені прийшли, дослідивши землетрус магнітудою 7,7 бала, який сколихнув М’янму в березні вздовж розлому Сагаїнг, який відомий своєю моторошною схожістю на Сан-Андреас.

Реклама

Той землетрус зрештою розірвав набагато довшу ділянку розлому, ніж очікували вчені, забравши життя тисяч людей та завдавши значної шкоди.

У своєму новому дослідженні команда Каліфорнійського технологічного інституту використала супутникові знімки руху розлому Сагаїнг, щоб зрозуміти, що саме сталося, і чи може подібний інцидент статися в Каліфорнії.

«Цей землетрус виявився ідеальним випадком для застосування методів кореляції зображень, розроблених нашою дослідницькою групою», — сказала Солен Антуан, перший автор дослідження.

Ґрунтуючись на дослідженнях попередніх землетрусів вздовж розлому Сагайн, дослідники очікували, що землетрус станеться на 300-кілометровій ділянці розлому, де від 1839 року не було сильних землетрусів.

Реклама

Супутникові знімки підтвердили, що це так, але насправді розлом простягнувся на понад 500 км. Ця ділянка змістилася на колосальні три метри після землетрусу.

За словами дослідників, це говорить про те, що мегаземлетрус у Каліфорнії не буде схожим ні на що, що ми бачили раніше.

Серед попередніх землетрусів на розломі Сан-Андреас — землетрус магнітудою 7,9 бала 1857 року, який розірвав розлом від округу Монтерей аж до округу Лос-Анджелес.

1906 року недалеко від узбережжя Сан-Франциско стався землетрус, який поширився у напрямку округу Гумбольдт та округу Санта-Крус.

Реклама

Натомість майбутній розрив може призвести до менших, окремих землетрусів. Або ж може бути навіть сильнішим за ті, що бачили раніше — розрив розлому простягнеться аж до округів Сан-Бернардіно, Ріверсайд та Імперіал, а його потужність досягне 8 балів за шкалою.

Дослідники сподіваються використати свої нові моделі, щоб краще зрозуміти, як насправді виглядатиме цей мегаземлетрус.

Нагадаємо, нещодавно неподалік узбережжя Камчатки 30 липня стався потужний землетрус магнітудою 8.8 — один із найсильніших у реєстрі сучасної сейсмології. Він спричинив цунамі з хвилями до 3–5 м на узбережжі Камчатки та Курильських островів.