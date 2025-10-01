- Дата публікації
-
Наука та IT
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 2 хв
Наближення до ідеалу: cмартфони серії Xiaomi 15T з камерами Leica Новини компаній
В Алло стартували продажі щойно презентованої флагманської серії Xiaomi 15Т. Смартфони вже можна придбати в Алло – від 19 999 гривень до 6 жовтня.
Xiaomi 15Т: фіксуйте ідеальні моменти
Xiaomi 15Т (12+256 ГБ, 12+512 ГБ) отримав 6,83” AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 3200 ніт. Новинка працює на базі MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Витривала батарея на 5500 мА·год (тип.) підтримує гіперзарядку потужністю 67 Вт.
У моделі 50 Мп основна, 50 Мп телефото- і 12 Мп ультраширококутна камери. Об'єктив Leica Summilux, сенсор Light Fusion 800 з розширеним динамічним діапазоном та апертура ƒ/1,7 основної камери забезпечують деталізацію, чіткість, контрастність та передачу кольорів навіть за слабкого освітлення. Вартість становить 19 999 та 21 999 гривень залежно від конфігурації, а моделі доступні в чорному, сірому та золотаво-рожевому кольорах.
Xiaomi 15Т Pro: нова ера професійної зйомки
Xiaomi 15Т Pro (12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 12 ГБ+1 ТБ) з новою 5x-Pro-телефотокамерою Leica перетворить кожен кадр на справжній шедевр з оптичним 5х-зумом та 10х-зумом оптичного рівня. Потрійний блок камер складається з 50 Мп основної камери з OIS та сенсором Light Fusion 900, 50 Мп телефото- та 12 Мп ультраширококутної камер. Можна записувати 8К-відео та уповільнене 4К-відео 120 кадр/с. Новинка працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 9400+. Частота оновлення екрана – 144 Гц. Витривала батарея на 5500 мА·год (тип.) підтримує гіперзарядку – дротову 90 Вт та бездротову 50 Вт. Xiaomi 15Т Pro у міцному корпусі з рамкою з алюмінієвого сплаву доступний у чотирьох кольорах, а його вартість становить 27 999 гривень та 29 999 гривень. Модель Xiaomi 15Т Pro (12 ГБ + 1 ТБ) ексклюзивно представлена у Mi Store за ціною 31 999 гривень.
Новинки працюють під керуванням Xiaomi HyperOS та підтримують Xiaomi HyperAI для зручного щоденного користування. Надшвидку зйомку забезпечить новий режим вуличної фотографії Leica, причому безпосередньо з екрана блокування. Моделі захищено від пилу та вологи за стандартом IP68. Вперше представлено технологію, яка забезпечує якісніший зв’язок: тюнер Surge T1S та антенний модуль Xiaomi Astral Communication інтелектуально керують сигналами Wi-Fi, Bluetooth та стільникового зв’язку для забезпечення швидшого та стабільнішого з’єднання.
Новинки мають офіційну гарантію 2 роки. Приємним бонусом стане доступ до YouTube Premium та Google AI Pro впродовж 3 місяців та безплатна заміна екрана у випадку розбиття впродовж 6 місяців. Покупці отримають кешбек за програмою лояльності Алло Гроші. Під час однієї покупки можна одночасно скористатися двома програмами лояльності – корпоративною Алло Гроші та національною Fishka – подвійна вигода.
Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.
Відкрий Алло – закрий питання.