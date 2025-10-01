Наближення до ідеалу: cмартфони серії Xiaomi 15T з камерами Leica

Реклама

Xiaomi 15Т: фіксуйте ідеальні моменти

Xiaomi 15Т (12+256 ГБ, 12+512 ГБ) отримав 6,83” AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 3200 ніт. Новинка працює на базі MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Витривала батарея на 5500 мА·год (тип.) підтримує гіперзарядку потужністю 67 Вт.

У моделі 50 Мп основна, 50 Мп телефото- і 12 Мп ультраширококутна камери. Об'єктив Leica Summilux, сенсор Light Fusion 800 з розширеним динамічним діапазоном та апертура ƒ/1,7 основної камери забезпечують деталізацію, чіткість, контрастність та передачу кольорів навіть за слабкого освітлення. Вартість становить 19 999 та 21 999 гривень залежно від конфігурації, а моделі доступні в чорному, сірому та золотаво-рожевому кольорах.

Xiaomi 15Т Pro: нова ера професійної зйомки

Xiaomi 15Т Pro (12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 12 ГБ+1 ТБ) з новою 5x-Pro-телефотокамерою Leica перетворить кожен кадр на справжній шедевр з оптичним 5х-зумом та 10х-зумом оптичного рівня. Потрійний блок камер складається з 50 Мп основної камери з OIS та сенсором Light Fusion 900, 50 Мп телефото- та 12 Мп ультраширококутної камер. Можна записувати 8К-відео та уповільнене 4К-відео 120 кадр/с. Новинка працює на базі чипсета MediaTek Dimensity 9400+. Частота оновлення екрана – 144 Гц. Витривала батарея на 5500 мА·год (тип.) підтримує гіперзарядку – дротову 90 Вт та бездротову 50 Вт. Xiaomi 15Т Pro у міцному корпусі з рамкою з алюмінієвого сплаву доступний у чотирьох кольорах, а його вартість становить 27 999 гривень та 29 999 гривень. Модель Xiaomi 15Т Pro (12 ГБ + 1 ТБ) ексклюзивно представлена у Mi Store за ціною 31 999 гривень.

Реклама

Новинки працюють під керуванням Xiaomi HyperOS та підтримують Xiaomi HyperAI для зручного щоденного користування. Надшвидку зйомку забезпечить новий режим вуличної фотографії Leica, причому безпосередньо з екрана блокування. Моделі захищено від пилу та вологи за стандартом IP68. Вперше представлено технологію, яка забезпечує якісніший зв’язок: тюнер Surge T1S та антенний модуль Xiaomi Astral Communication інтелектуально керують сигналами Wi-Fi, Bluetooth та стільникового зв’язку для забезпечення швидшого та стабільнішого з’єднання.

Новинки мають офіційну гарантію 2 роки. Приємним бонусом стане доступ до YouTube Premium та Google AI Pro впродовж 3 місяців та безплатна заміна екрана у випадку розбиття впродовж 6 місяців. Покупці отримають кешбек за програмою лояльності Алло Гроші . Під час однієї покупки можна одночасно скористатися двома програмами лояльності – корпоративною Алло Гроші та національною Fishka – подвійна вигода.

Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

Відкрий Алло – закрий питання.