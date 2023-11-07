Над Британією побачили сяйво в небі, схоже до того, що було над Україною: як його пояснили вчені

Потужні сонячні бурі минулими вихідними призвели до полярного сяйва в небі над деякими країнами Європи разом з дивним фіолетовим світловим явищем, відомим під назвою "Стів".

Світлове явище, яке називають сильним посиленням швидкості теплового випромінювання (Стів), є нещодавнім відкриттям вчених, подібним до полярного сяйва та австралійського сяйва. Його можна було побачити минулими вихідними над деякими країнами Європи, зокрема Великою Британією.

Про це пише видання Independent.

"Стів" схожий на полярне сяйво, але його іони дуже швидко рухаються зі сходу на захід і досягають навіть екватора. Саме тому таке світіння можна побачити у країнах, далеких від північного полюсу. Це результат взаємодії між зарядженими частинками під час сонячних штормів, які також називають корональними викидами маси, і захисним шаром магнітного поля Землі, який називається магнітосферою.

"Він викликаний гарячими потоками газу, що проходять через магнітосферу Землі зі швидкістю понад 13 тис. миль/год", - повідомляє видання з посиланням на SpaceWeather.com.

Nature putting on its own fireworks last night filling the sky’s with greens, reds and purple and even a white know as a “STEVE” first one I’ve seen in the UK #weather #northernlights #aurora @StormHour see @PA for more pictures @ChronicleLive @TamithaSkov pic.twitter.com/CWjDZQLqVG — Owen Humphreys (@owenhumphreys1) November 6, 2023

Під час явища "Стів" ці ріки гарячого газу отримують енергію від сильних геомагнітних бур, подібних до тієї, що сталася цими вихідними.

Вперше це явище виявили вчені-аматори в проекті під назвою "Авроразавр" і дали йому прізвисько "Стів". Його також помічали кілька разів у 2015 та 2016 роках і навіть бачили згори з супутника Європейського космічного агентства, що пролітав повз.

Але пізніше вчені дали йому назву "Сильне посилення швидкості теплового випромінювання", що в англійській мові зберігає абревіатуру "Стів".

Нагадаємо, в деяких областях України ввечері 5 листопада також було видно яскраве червоно-рожеве світіння. Однак про нього сказали, що це північне сяйво "Аврора". Незвичне явище зачарувало українців і водночас перелякало, оскільки люди пов'язували це з війною Росії проти України.

Заворожило і перелякало: то чи несе загрозу Північне сяйво

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