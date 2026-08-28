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Над озерами Єллоустоуна 150 років чують загадкові звуки: вчені досі не знайшли причини
Понад півтора століття Єллоустоун зберігає незвичайну акустичну загадку. Люди чують над озерами дивний гул і звуки, схожі на дзвони чи музику, але їхнє джерело досі точно невідоме.
У Єллоустоунському національному парку США вже понад півтора століття фіксують загадкове акустичне явище. Відвідувачі та дослідники описували звуки над найбільшими озерами парку як дзижчання бджіл, далекі дзвони, музику або вібрацію металевих дротів, однак їхнє походження досі остаточно не встановлене.
Про це повідомило видання The Debrief.
Загадкові звуки над озерами Єллоустоуна
Більшість історичних свідчень пов’язані з районами озер Єллоустоун і Шошоні. Письмові згадки про незвичайне явище збереглися ще від XIX століття, причому одна з них з’явилася навіть раніше, ніж територія отримала статус національного парку.
1871 року геолог Френк Х. Бредлі, який брав участь у Геологічній службі Гайдена, повідомив про дивний звук, почутий вранці під час експедиції. Він порівняв його зі свистом і кінським іржанням. За словами Бредлі, здавалося, що над людьми проходять пориви вітру, хоча дерева залишалися нерухомими.
Через два десятиліття з’явилися й інші свідчення. 1892 року Едвін Лінтон описав поєднання звуків, схожих на вітер у верхівках дерев, далекі дзвони та дзижчання комах. А вчений С. А. Форбс наступного року повідомляв про вібруючий «дзвін», який нагадував звучання арфи та начебто наближався, ставав гучнішим, а потім поступово зникав.
Інженер Хайрем М. Чіттенден у книжці про Єллоустоун 1895 року також згадував загадкові звуки. За його спостереженнями, їх найчастіше чули вранці, а саме звучання нагадувало гудіння телеграфних дротів або рою бджіл.
Що може спричиняти дивний шум
У XX столітті дослідники висунули кілька можливих пояснень. Зокрема, 1930 року розглядалася версія про зв’язок звуків із сейсмічною активністю. Через сім років рейнджер і натураліст Ніл Майнер припустив, що причиною можуть бути атмосферні процеси та рух повітряних потоків, які спускаються з навколишніх гір.
Схожі незрозумілі акустичні явища фіксували й в інших частинах світу — люди повідомляли про гул, гуркіт, свист, дзижчання та звуки, схожі на музику.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ель-Ніньйо стає дедалі сильнішим. Вчені з’ясували, як глобальне потепління змінює клімат.