Над Україною зійде "кривавий" Місяць: де та коли побачити рідкісне явище

Кривавий місяць / © Reuters

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Цієї осені жителі України знову стануть свідками рідкісного небесного явища — повного місячного затемнення. Воно відбудеться в ніч із 7 на 8 вересня 2025 року. Через характерне забарвлення Місяця, яке виникає під час його проходження крізь тінь Землі, цю ніч називають кривавою.

Про це повідомило видання Space.

Затемнення буде повним: Сонце, Земля та Місяць утворять пряму лінію, унаслідок чого супутник нашої планети повністю зануриться в тінь. У цей момент Місяць набуде червоно-помаранчевого відтінку через атмосферне заломлення сонячного світла.

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За астрономічними спостереженнями, кожне затемнення має свій цикл повторення. Він триває приблизно 18 років і 11 днів. Це означає, що подібне затемнення вже відбувалося — воно є «близнюком» явища, яке сталося 28 серпня 2007 року. Цьогорічне затемнення зміщене на 120 градусів за довготою — це пов’язано з тим, що цикл не є абсолютно точним і містить похибку в третину доби. За цей час Земля обертається навколо своєї осі на 120 градусів.

Наступне затемнення цього самого циклу очікується 19 вересня 2043 року — його буде видно ще західніше.

За інформацією Space, тривалість вересневого затемнення становитиме майже 5,5 години. В Україні явище буде видно частково — лише в його пікову фазу.

Спостерігати за затемненням можна буде з 19:00, хоча на той час на вулиці ще буде світло. Фаза повного затемнення розпочнеться приблизно о 20:00 за київським часом. Після 20:30 Місяць поступово почне виходити з тіні.

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Астрономи радять обирати для спостереження відкриті місця з хорошим оглядом східного горизонту — без перешкод у вигляді високих будівель або дерев.

Нагадаємо, в місячному ґрунті знайшли графен — надтонку форму вуглецю, якої там не мало бути. Це відкриття може змінити уявлення про походження Місяця.