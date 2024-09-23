Над Землею можна буде побачити два Місяці: скільки триватиме унікальне явище

Це станеться у момент, коли невеликий астероїд почне обертатися довкола нашої планети.

Два Місяці - ось що ми зможемо спостерігати від 29 вересня 2024 року навколо Землі.

Про це пише CBS News.

Нещодавно відкритий астероїд 2024 PT5 буде захоплений земною гравітацією протягом 56 днів, до 25 листопада 2024 року.

Від 29 вересня 2024 року Земля зустрічатиме новий "мінімісяць": астероїд 2024 PT5 буде тимчасово захоплений земним тяжінням. Маючи діаметр близько 10 метрів, цей небесний об'єкт залишиться на орбіті до 25 листопада 2024 року, після чого повернеться на свою траєкторію навколо Сонця.

Невидимий неозброєним оком, він, тим не менш, є рідкісною науковою подією.

2024 PT5 залишатиметься в полоні земного тяжіння від 29 вересня до 25 листопада 2024 року. Однак за цей період він не зробить повний оберт навколо Землі.

За 56 днів астероїд повернеться на свою орбіту навколо Сонця. Він знову пройде близько до Землі 9 січня 2025 року, але знову буде невидимим.

Нагадаємо, житель міста Ченду, що в південно-західному Китаї, оприлюднив приголомшливі кадри рідкісного явища, яке виникло внаслідок заломлення та відбиття світла від багатошарового скла. На фото можна побачити одразу 7 сонць. Таку картину очевидці спостерігали протягом хвилини.

Читайте також: