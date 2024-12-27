Над Землею перед Новим роком з’явиться "чорний місяць"

"Чорний місяць" буде невидимим, оскільки в цей момент Місяць розташовується найближче до Сонця на своїй орбіті.

Жителі Землі 30-31 грудня 2024 року стануть свідками явища, відомого як "чорний місяць". Якщо термін "блакитний місяць" вже добре знайомий багатьом, то "чорний місяць" звучить загадково. Проте нічого містичного чи небезпечного у ньому немає.

Про це пише EarthSky.

"Блакитний місяць" виникає, коли в одному календарному місяці відбуваються дві повні. Натомість "чорний місяць" означає два молодики протягом одного місяця. Цьогорічний "чорний місяць" відбудеться 30 грудня о 16:26 за центральним поясним часом. Таким чином, для Америки це станеться 30 грудня, а для Європи, Африки та Азії – вже 31 грудня.

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Як і будь-який молодик, "чорний місяць" буде невидимим, оскільки в цей момент Місяць розташовується найближче до Сонця на своїй орбіті. Проте цей час ідеально підходить для астрономічних спостережень, оскільки відсутність місячного світла дозволяє краще роздивитися зірки та інші небесні тіла.

Що варто знати про "чорний місяць"?

Існує два основні визначення "чорного місяця":

другий молодик у календарному місяці – це найпоширеніший варіант, який трапляється приблизно раз на 29 місяців;

третій молодик у сезоні з чотирма молодиками – рідкісніше явище, яке відбувається раз на 33 місяці.

Останній сезонний "чорний місяць" стався у травні 2023 року, а наступний очікується у серпні 2025 року. Останній місячний "чорний місяць" був у квітні 2022 року, а наступний – 31 серпня 2027 року.

Що можна побачити на небі?

Молодик 30-31 грудня створить чудові умови для спостереження за нічним небом. Ось що можна побачити:

Венера з'явиться одразу після заходу сонця на західному горизонті.

Сатурн, трохи тьмяніший, ніж Венера, можна буде помітити неподалік. Він матиме золотистий вигляд.

Високо на сході сяятиме Юпітер, другий за яскравістю об'єкт у нічному небі.

Марс, червонуватий і яскравий, підніметься над східним горизонтом пізніше ввечері. Це ідеальний час, щоб відволіктися від новорічних клопотів і насолодитися красою космосу.

До слова, раніше науковці висунули нову шокувальну теорію походження Місяця.

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