Чи здатна надпотужна сонячна буря стати руйнівною для людства — вчені з'ясували

Землю постійно накривають сонячні бурі, які виникають внаслідок підвищеної активності Сонця. Коли на нашу планету потрапляє велика кількість заряджених сонячних частинок та випромінювання, це може спричинити геомагнітні бурі. Вони несуть серйозну загрозу для технологій, провокуючи відключення супутників, а також порушення роботи енергосистем і зв'язку. Залежно від сили бурі, наслідки для сучасного світу можуть бути катастрофічними.

Про це повідомило видання Space.

Надпотужна сонячна буря вдарила по Землі 2687 років тому, яка могла б знищити всі технологічні системи на Землі. Якби подія Міяке сталася сьогодні, наслідки були б руйнівними. За словами авторів дослідження, буря могла б повністю знеструмити зв'язок, зупинити роботу інтернету та порушити функціонування енергетичних мереж по всьому світу, що призвело б до глобальної катастрофи.

Події Міяке — це тип сонячної активності, виявлений японським фізиком Фуса Міяке в 2012 році. Характерною особливістю таких бур є різке збільшення рівня радіоактивних ізотопів вуглецю, зокрема вуглецю-14, що виявляється в річних кільцях дерев. З того часу науковці вивчають ці явища, аби оцінити потенційну загрозу для сучасних технологій.

Вуглець-14 — це радіоактивний ізотоп вуглецю, що утворюється в атмосфері через взаємодію сонячного випромінювання з азотом. Він потрапляє до рослин через фотосинтез, де залишається в їхніх деревинах. Вчені використовують цей ізотоп для вивчення історії Землі, аналізуючи річні кільця стародавніх дерев.

Зокрема, дослідження зразків деревини з похованих дерев, а також з викопаних колод з археологічних розкопок, дозволяють вченим виявляти підвищені рівні радіовуглецю, що свідчить про наявність великих сонячних бур у минулому. Для порівняння вчені також використовують ізотоп берилій-10, який потрапляє в крижані ядра з опадами та є ще однією "капсулою часу".

Нещодавнє дослідження показало, що між 664 і 663 роками до н.е. Землю накрила потужна сонячна буря, що доповнює вже відомі події Міяке — великі сонячні бурі, що відбувалися в 774-775 та 993-994 роках нашої ери.

Нагадаємо, вчені зробили унікальне відкриття, яке розкриває таємниці еволюції людини.

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