Надпотужний телескоп NASA передав перше пряме зображення екзопланети: фото

Телескоп “Джеймс Вебб” зробив знімок газового гіганта, розташованого на відстані 385 світлових років від Землі в сузір’ї Центавра.

Телескоп NASA “Джеймс Вебб”, який бачить Всесвіт в інфрачервоному світлі, невидимому для людського ока, передав перше в історії безпосереднє зображення екзопланети, тобто планети за межами Сонячної системи.

Про це повідомляють на сайті американського аерокосмічного агентства.

Газовий гігант HIP 65426 b приблизно в 5-10 разів більший за Юпітер, вік цієї планети становить від 15 до 20 мільйонів років. У порівнянні із Землею, яка існує уже 4,5 мільярда років, це всього лише “немовля”. Розташована ця екзопланета на відстані приблизно 385 світлових років від Землі.

“Це справді історичний момент для астрономії. Джеймс Вебб відкриває двері для цілого нового класу планет, які були абсолютно недосяжні для нас, і, спостерігаючи за ними в широкому діапазоні довжин хвиль, ми можемо вивчати їхній склад набагато глибше”, - прокоментував отриманий знімок професор Саша Хінклі, астроном з Університету Ексетера, який керував спостереженнями.

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Безпосереднє зображення екзопланет за допомогою наземних телескопів є величезною технічною проблемою, оскільки головна зірка набагато яскравіша. У випадку із HIP 65426 b це було еквівалентом спроби помітити світлячка поруч із великим маяком з відстані понад 50 миль. Окрім того, це змушувало спостерігачів боротися з “шумом”, створеним земною атмосферою, і обмежити спостереження вузьким діапазоном видимих довжин хвиль.

За останніми спостереженнями температура атмосфери планети становить приблизно 1300 за Цельсієм. Астрономи припускають, що її атмосфера містить червоні хмари силікатного пилу. “Це було б жахливе місце для життя. Тебе б заживо засмажило, якби ти міг парити в тій атмосфері”, - сказав Хінклі.

Оскільки газовий гігант HIP 65426 b має лише 10-20 мільйонів років, спостереження дають змогу по-новому зрозуміти, як могли виглядати Юпітер і Сатурн у “дитинстві”.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп Джеймс Вебб зафіксував незвичайну кільцеподібну галактику Колесо Воза, яка утворюється після зіткнення із галактикою-супутником.

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