Надпотужний телескоп NASA розгледів сяйво на полюсах Юпітера: фото

Нові зображення найбільшої планети Сонячної системи було отримано камерою телескопа "Джеймс Вебб", яка використовує інфрачервоне випромінювання.

У понеділок, 22 серпня, NASA опублікувало два нових зображення Юпітера, зроблені космічним телескопом "Джеймс Вебб".

Знімки опубліковано на офіційному сайті агентства.

Зображення планети-гіганта було отримано камерою телескопа ближнього інфрачервоного діапазону, яка використовує інфрачервоне випромінювання для виявлення об'єктів у космосі.

Перше фото показує найбільшу планету Сонячної системи на “чорному тлі космосу” із завихреннями різних кольорів, що вказують на турбулентну атмосферу Юпітера. Яскраво-жовтогарячі свічення вгорі і внизу планети показують північне і південне сяйво Юпітера на обох його полюсах.

На зображенні також показана знаменита велика червона пляма, в 1,3 рази більша за діаметр Землі і де вирують урагани зі швидкістю понад 400 км на годину. Велика червона пляма та інші хмарні утворення мають білий колір, оскільки відбивають велику кількість сонячного світла.

На другому фото показано Юпітер із його кільцями, які, за даними космічного агентства, в мільйон разів розрідженіші за планету.

Також видно два внутрішні супутники Юпітера — Адрастею та Амальтею, які розташовані в крайньому лівому кутку кілець.

За даними Європейського космічного агентства, спостереження мають дати більше інформації про “внутрішнє життя” Юпітера. Це допоможе вченим зрозуміти поведінку газових гігантів за межами Сонячної системи.

Нагадаємо, раніше космічний телескоп імені Джеймса Вебба зафіксував незвичайну кільцеподібну галактику Колесо Воза, яка утворюється після зіткнення із галактикою-супутником.

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