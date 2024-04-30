Надзвичайна небесна спіраль: "Габбл" зробив дивовижне фото процесу формування передпланетної туманності

Завдяки космічному телескопу "Габбл", який вже 34 роки працює на навколоземній орбіті, тепер можна побачити фото однієї з найдосконаліших геометричних форм, створених у космосі. На ньому зображено формування незвичайної допланетної туманності, відомої як IRAS 23166+1655, навколо зірки LL Pegasi (також відомої як AFGL 3068) у сузір’ї Пегаса (Крилатий Кінь).

Про це йдеться на сайті Esahubble.

Зображення зроблено на камеру Advanced Camera for Surveys космічного телескопа "Габбл" NASA/ESA.

Зображення формування незвичайної допланетної туманності Фото: NASA/ESA

"На цьому вражаючому знімку видно те, що має вигляд як тонкий спіральний візерунок дивовижної регулярності, що звивається навколо зірки, яка сама прихована за густим пилом. Спіральний малюнок свідчить про регулярне періодичне походження форми туманності. Матеріал, який утворює спіраль, рухається назовні зі швидкістю приблизно 50 000 км/год, і, об’єднавши цю швидкість із відстанню між шарами, астрономи підрахували, що кожна оболонка розділена приблизно на 800 років", — йдеться у поясненні до унікального фото.

Вважається, що спіраль виникає через те, що LL Pegasi є подвійною системою, де зірка, яка втрачає матеріал, і зірка-компаньйон обертаються навколо одна одної. Очікується, що відстань між шарами спіралі безпосередньо відображатиме орбітальний період подвійної системи, який справді також оцінюється приблизно в 800 років.

"Створення та формування планетарних туманностей є захопливою сферою еволюції зірок. Зірки з масою приблизно вдвічі меншою за масу Сонця до приблизно у вісім разів більшою за масу Сонця не вибухають, як наднові, наприкінці свого життя. Натомість на них чекає більш яскравий фінал, оскільки їхні зовнішні шари газу скидаються та дрейфують у космос, створюючи вражаючі та складні структури, які для спостерігачів із Землі часто мають вигляд драматичних акварельних картин. IRAS 23166+1655 тільки починає цей процес, і центральна зірка ще не вийшла з кокона пилу, що огортає її", — пояснили фахівці.

Додамо, що зображення через жовтий фільтр (F606W, синій колір) були об’єднані із зображеннями через фільтр ближнього інфрачервоного діапазону (F804W, червоний колір). Час експозиції становив 11 хвилин і 22 хвилини відповідно, а поле зору охоплює близько 80 кутових секунд.

Додамо, що 2023 року космічні телескопи Hubble і Webb одночасно зафіксували унікальний експеримент, під час якого апарат NASA спеціально зіткнувся із небесним тілом, аби змінити його орбіту.

Читайте також: