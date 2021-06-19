"Надзвичайне відкриття": вчені знайшли відбитки лап одного з останніх динозаврів

Науковці вже назвали це "незвичним та надзвичайним відкриттям"

Сліди одного останнього з динозаврів, які блукали у Великій Британії 110 мільйонів років тому, були виявлені недалеко від білих скель Дувра.

Про це 18 червня повідомляє BBC.

Відбитки принаймні шести різних видів були знайдені на скелях і береговій лінії, після того, як шторм "оголив" кам'яні брили. Вважається, що сліди залишили анкілозаври, тероподи і орнітоподи.

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Закам'янілі відбитки збереглися в результаті заповнення осадом сліду динозавра.

Знахідка Філіпа Хедланда, куратора Гастінгсского музею та художньої галереї, є останнім записом про динозаврів в Британії. Хедланд сказав: "Ще 2011 року я натрапив на незвичайні знаки на скелях в Фолкстоні. Я одразу подумав, що це сліди. Побачене суперечило тому, що більшість геологів говорять про ці скелі, тому я пішов шукати більше слідів, і, оскільки припливи виявлялися більше в результаті ерозії, я знайшов навіть кращі".

Найбільший зі знайдених слідів - 80 см в ширину і 65 см в довжину - належав ігуанодоноподібному динозавру. Також був виявлений слід з кількох слідів розміром із слона, який, як вважають, був орнітоподіхнусом.

Цей великий слід належав орнітоподу. / Портсмунський університет

Доповідь з описом знахідки опублікована в Proceedings Of The Geologist 'Association, а деякі сліди нині виставлені в Фолкстонському музеї.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, що зникнення динозаврів могла викликати комета, а не астероїд. Ідеться про фрагмент комети діаметром близько 7 кілометрів, який виник в результаті вибуху комети з хмари Оорта, розташованої дуже далеко за межами Сонячної системи.

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