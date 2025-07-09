Унікальна липнева повня: коли і де побачити Оленячий Місяць над Україною

Місяць / © Pixabay

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У середу, 10 липня, близько 21:30 за київським часом на небі зійде повний Місяць, який у народі називають Оленячим. Цьогоріч він буде особливо видовищним — супутник Землі підійметься над горизонтом у момент свого найближчого наближення до планети.

Про це повідомило NASA.

Це створить так звану «ілюзію Місяця» — ефект, коли він здається надзвичайно великим і яскравим. Таке враження виникає саме під час сходу Місяця, особливо якщо його спостерігати на тлі земного ландшафту.

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Повня буде низькою, адже Місяць перебуватиме у сузір’ї Стрільця, а Сонце — в постсонцестоянному положенні. Через це супутник Землі з’явиться дуже близько до горизонту.

Астрономи радять спостерігати за явищем подалі від міського освітлення — у відкритих місцевостях зі східним обрієм, де немає дерев, будівель чи гір.

Назва «Оленячий Місяць» походить з північноамериканських традицій — саме в липні у молодих самців оленів починають рости нові роги. Повню також називають Громовою, Сінною або Ягідною — залежно від місцевих звичаїв.

Нагадаємо, у липні відбудеться рідкісна астрономічна подія, яка трапляється раз на 12 тисяч років.

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