ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Унікальна липнева повня: коли і де побачити Оленячий Місяць над Україною

Повня в ніч на 10 липня стане справжнім видовищем — Місяць здаватиметься більшим і масивнішим, ніж зазвичай.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Місяць

Місяць / © Pixabay

У середу, 10 липня, близько 21:30 за київським часом на небі зійде повний Місяць, який у народі називають Оленячим. Цьогоріч він буде особливо видовищним — супутник Землі підійметься над горизонтом у момент свого найближчого наближення до планети.

Про це повідомило NASA.

Це створить так звану «ілюзію Місяця» — ефект, коли він здається надзвичайно великим і яскравим. Таке враження виникає саме під час сходу Місяця, особливо якщо його спостерігати на тлі земного ландшафту.

Повня буде низькою, адже Місяць перебуватиме у сузір’ї Стрільця, а Сонце — в постсонцестоянному положенні. Через це супутник Землі з’явиться дуже близько до горизонту.

Астрономи радять спостерігати за явищем подалі від міського освітлення — у відкритих місцевостях зі східним обрієм, де немає дерев, будівель чи гір.

Назва «Оленячий Місяць» походить з північноамериканських традицій — саме в липні у молодих самців оленів починають рости нові роги. Повню також називають Громовою, Сінною або Ягідною — залежно від місцевих звичаїв.

Нагадаємо, у липні відбудеться рідкісна астрономічна подія, яка трапляється раз на 12 тисяч років.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie