Належали стародавньому купцю: археологи знайшли давньоіндійські коштовності віком понад 2000 років

Таємниче гравірування на персні мало захищати свого власника

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Під час масштабних археологічних розкопок на території Таїланду дослідники виявили стародавнє поховання із золотими артефактами віком понад дві тисячі років. Унікальною знахідкою стали два коштовні персні, один з яких містить таємниче гравірування найдавнішим індійським письмом.

Про це пише Smithsonian.

Розкопки на рисовому полі

Масштабне відкриття зробили на археологічній ділянці Дон Яй Тонг, що розташована приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Бангкока. Історичну пам’ятку допомогли знайти місцеві жителі, які випадково натрапили на уламки бронзових барабанів посеред рисового поля. Науковці припускають, що ця територія використовувалася як елітний цвинтар за часів залізної доби — тобто від 1500 до 2500 років тому.

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Під час розкопок фахівці виявили понад шість людських скелетів. Усіх померлих було поховано за специфічним ритуалом: обличчям на північний схід, а на голову кожного покладено бронзовий предмет. Наявність золотих прикрас, виробів із бронзи та кераміки свідчить про те, що за життя ці люди мали високий соціальний статус.

Таємниця стародавніх перснів

Найбільший інтерес науковців викликали два золоті персні. Одна з прикрас має гравірування шрифтом брахмі — найдавнішою системою письма, від якої походить більшість сучасних алфавітів Південної та Південно-Східної Азії. Початковий аналіз напису показав, що там викарбувано слово «pusarakhitasa», яке перекладається як «той, кого захищає Пуш’я». У ведичній астрології Пуш’я вважається одним із найбільш сприятливих знаків зодіаку.

Другий золотий перстень виявився абсолютно гладким і не містив жодних написів. Дослідники висунули гіпотезу, що власник цих коштовностей належав до вайш’їв — третьої за ієрархією соціальної касти індуїстського суспільства, до якої входили заможні торговці та землероби. Наразі науковці планують створити 3D-моделі місця розкопок та відправити зразки деревного вугілля до лабораторій для точного радіовуглецевого датування.

Нагадаємо, археологи зробили одну з найважливіших знахідок останніх років. Під пісками Єгипту знайшли місто, приховане понад 1600 років, яке збереглося майже без змін з будинками, церквою та сотнями безцінних артефактів.

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