"Намисто" з тіней: телескоп Джеймса Вебба побачив загадкове явище на Сатурні

Сатурн підкинув вченим нову атмосферну загадку / © Associated Press

Реклама

Сатурн, відомий своїми неймовірними кільцями та загадковим шестикутним вихором на північному полюсі, знову здивував учених. Космічний телескоп NASA Джеймса Вебба виявив над північним полюсом планети дивовижне і раніше небачене явище: низку темних, схожих на намистини, плям, які «висять» у верхніх шарах атмосфери, а також дивну, асиметричну зіркоподібну структуру, що формується глибше.

Про це пише Daily Galaxy.

Сюрприз у полярному вихорі

Науковці спостерігали за північним полюсом Сатурна, де панує гігантський шестикутний атмосферний потік. Цю структуру, що має діаметр близько 29 тисяч кілометрів, уперше помітив апарат «Вояджер» ще в 1980 році. Дослідники очікували побачити звичні інфрачервоні сигнали з іоносфери, але натомість виявили невеликі, темні плями-намистини, що розташувалися далеко одна від одної. Трохи нижче, у стратосфері, з’явився загадковий і нерівний чотириаперний зоряний візерунок.

Реклама

Завдяки використанню інструменту Near Infrared Spectrograph (NIRSpec) телескоп зміг відстежити молекулярну активність протягом десяти годин. Це дозволило вченим зафіксувати ледь помітні зміни в атмосфері та виявити темні плями з дивовижною чіткістю. Дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, описує це як одне з найбільш детальних спостережень за верхніми шарами атмосфери Сатурна.

Як пов’язані ці явища

Хоча «намисто з тіней» і «зірка» знаходяться в різних шарах атмосфери Сатурна, вчені помітили дещо дивне: найтемніші плями в іоносфері, схоже, збігаються з найпотужнішим «променем» зіркоподібної структури в стратосфері. Ніхто поки не знає, чи це просто збіг, чи обидва явища спричинені одним і тим же поки що незрозумілим процесом.

«Ці особливості були абсолютно несподіваними і наразі є повністю нез’ясованими», — визнав професор астрономії з Університету Нортумбрії Том Сталлард.

За його припущенням, темні плями можуть бути наслідком складної взаємодії між магнітосферою Сатурна та його атмосферою, що обертається. Якщо ця теорія підтвердиться, це допоможе дослідникам краще зрозуміти, як енергія переміщується навколо планети і що саме керує її полярними сяйвами.

Реклама

Час для спостережень

Ці дивовижні відкриття були зроблені у важливий момент в сезонному циклі Сатурна. Зараз на планеті відбувається рівнодення, і сонячне світло потрапляє на її екватор. Ці періоди є рідкісними та можуть спричиняти раптові зміни в атмосферній циркуляції. Те, що ми бачимо зараз, можливо, не триватиме довго.

На щастя, Сатурн зараз перебуває найближче до Землі за весь рік, що дає астрономам чудову можливість відстежувати зміни в реальному часі. Дослідники планують продовжити спостереження за верхніми шарами атмосфери Сатурна, сподіваючись спіймати момент, коли ці загадкові структури будуть еволюціонувати або зникнуть назавжди.

Майже через сорок років після того, як його знаменитий шестикутник вразив учених, Сатурн підкинув земним астрономам нову атмосферну загадку — і вона виявилася ще дивнішою, ніж будь-хто міг собі уявити.

Нагадаємо, вчені побачили веселку за межами Землі. Унікальне явище — райдужні смуги — виявили в кільці Сатурна. Вони нагадують веселку, але мають зовсім іншу природу.