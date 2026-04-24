Нанотехнології проти хвороб: вчені створили плівку, яка розриває віруси на шматки

Дослідники розробили матеріал, що фізично знищує мікроби без хімії

Науковці винайшли ультратонку пластикову поверхню, що здатна самостійно знешкоджувати хвороботворні мікроорганізми, розриваючи їхню зовнішню оболонку на мікроскопічному рівні. Ця гнучка акрилова плівка була створена як безпечніша та довговічніша альтернатива хімічним антисептикам, які забруднюють довкілля і провокують мутації патогенів.

Про революційну розробку, яка може назавжди змінити підхід до стерилізації поверхонь у громадських місцях, детально повідомляє наукове видання The Conversation.

Як працює механічне знищення вірусів

Замість використання традиційних отруйних речовин, вчені пішли шляхом створення особливої рельєфної поверхні, надихаючись природними бактерицидними властивостями крил метеликів та цикад. Створений ними гнучкий матеріал вкритий мільярдами надзвичайно дрібних наностовпчиків, які розташовані на ідеальній відстані у 60 нанометрів один від одного. Хоча на дотик плівка здається абсолютно гладкою, для мікросвіту вона є справжньою пасткою.

Під час контакту з такою поверхнею патоген чіпляється за ці крихітні виступи, після чого його зовнішня оболонка розтягується і неминуче розривається. Лабораторні випробування довели, що фізична наноструктура здатна знищити переважну більшість вірусних часток (зокрема збудників парагрипу людини) лише за одну годину перебування на поверхні.

Переваги над звичайними антисептиками

Традиційні методи боротьби з інфекціями вимагають постійного нанесення дезінфекторів, які мають залишатися вологими для ефективної дії, що не завжди можливо в реальних умовах. До того ж постійне використання хімікатів змушує бактерії мутувати та адаптуватися до ліків. Натомість нова наноплівка діє виключно механічною силою, що унеможливлює появу резистентності у мікробів.

«Цей новий матеріал пропонує дешевий та масштабований спосіб зробити такі поверхні, як телефони чи лікарняне обладнання, значно безпечнішими», — зазначають автори дослідження.

Розробники наголошують, що матриця для створення цього матеріалу легко адаптується під масштабне промислове виробництво. У майбутньому такою плівкою можна буде покривати практично будь-які контактні поверхні: від харчового пакування до робочих столів у школах та офісах.

