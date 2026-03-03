Наркотичний транс замість божества: що насправді вдихали жриці у Стародавній Греції для пророцтв

Вчені знайшли геологічне пояснення «пророцтвам» у Стародавній Греції. / © popsci.com

Легендарні пророцтва Піфії у давньогрецьких Дельфах мали геологічне походження. Сучасні дослідження підтвердили, що жриця входила у стан трансу не через містичну силу, а внаслідок вдихання етилену — газу із солодким запахом, що просочувався крізь тріщини в скелі під храмом.

Про це повідомляє видання Popular Science з посиланням на багаторічне дослідження археолога Джона Хейла та геолога Єлле Зейлінги де Бура.

Геологічна розгадка «пневми»

Довгий час науковці вважали розповіді античних авторів, зокрема Плутарха, вигадкою. Оскільки ранні розкопки не виявили під храмом великої прірви. Проте команда Хейла з’ясувала, що прямо під Дельфами перетинаються лінії тектонічних розломів. Терття плит створювало достатньо тепла, щоб перетворювати тверді вуглеводні у вапняку на газ.

«Етилен — один із тих газів, що легші за повітря і піднімаються прямо на поверхню. Його міг вдихнути кожен, хто перебував зверху, і це викликало змінений стан свідомості», — пояснює археолог Джон Хейл.

Ефект анестезії: як газ впливав на жрицю

Токсикологічний аналіз показав, що етилен ідеально відповідає описам античної «пневми». У невеликих дозах цей газ викликає ейфорію, збудження та нетипову поведінку, а у великих — діє як хірургічний анестетик.

Згідно з висновками дослідників, жриці могли кричати, впадати в істерику або непритомніти, що стародавні греки сприймали як голос бога Аполлона. Етилен має характерний солодкий аромат, про який згадував Плутарх. Постійне вдихання газу виснажувало жінок і скорочувало їхнє життя, через що посаду оракула часто ділили між декількома жрицями.

Чому оракул замовк

Дослідники також знайшли пояснення тому, чому з часом пророцтва стали рідшими. Геологічна активність та мінеральні відкладення у джерельній воді могли поступово закупорювати мікроканали у пористому вапняку. Землетруси також змінювали шляхи виходу газу, що зрештою призвело до зменшення концентрації етилену в камері храму.

На сьогодні геологія Дельф залишається активною: вуглеводні досі виявляють у місцевих ґрунтових водах, що підтверджує точність спостережень давніх греків через тисячі років.

