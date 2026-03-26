Народження дітей у Всесвіті: вчені з’ясували, чи можна зачати в невагомості

Ідея народження людини за межами Землі стає дедалі актуальнішою на тлі планів освоєння Місяця та Марса. Однак нове дослідження показало: зачаття в космосі може виявитися значно складнішим, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у матеріалі dailymail із посиланням на вчених з Університету Аделаїди.

Вони встановили, що в умовах мікрогравітації сперматозоїди втрачають здатність правильно орієнтуватися, що суттєво знижує шанси на запліднення.

За словами авторки дослідження докторки Ніколь Макферсон, гравітація відіграє ключову роль у «навігації» сперматозоїдів у репродуктивному середовищі.

«Ми вперше довели, що гравітація є важливим фактором для здатності сперматозоїдів рухатися у напрямку яйцеклітини. В умовах мікрогравітації значно менше клітин знаходять правильний шлях», — пояснила вона.

Як проводили дослідження

У рамках експерименту вчені використали зразки сперми людини, а також тварин (мишей і свиней), які помістили у спеціальну установку, що імітує невагомість.

Сперматозоїди проходили через лабіринт, який відтворює жіночий репродуктивний тракт. У результаті вони значно частіше «губилися», ніж у звичайних умовах.

Моделювання показало:

кількість успішних запліднень зменшилася до 30%;

вже через 4-6 годин у мікрогравітації ефективність різко падала;

тривале перебування в таких умовах може затримувати розвиток ембріона.

Ба більше, у деяких випадках зменшувалася кількість клітин, необхідних для формування плоду на ранніх етапах.

Попри складнощі, дослідники виявили потенційний спосіб частково компенсувати негативний вплив невагомості. Додавання гормону прогестерону допомогло сперматозоїдам краще орієнтуватися.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що цей гормон природно виділяється яйцеклітиною і слугує своєрідним «сигналом-навігатором».

Секс і вагітність у Всесвіті

Експерти зазначають, що фізично статевий акт у Всесвіті можливий, однак супроводжується низкою труднощів — від зниження лібідо до проблем із фізіологією.

Найбільші ризики пов’язані саме з вагітністю. Вплив радіації та мікрогравітації на розвиток плоду досі недостатньо вивчений, а деякі дослідження вказують на ризик вроджених аномалій.

Попри виклики, вчені не виключають, що розмноження в космосі в майбутньому стане можливим. У новому дослідженні частина ембріонів все ж розвивалася нормально навіть у складних умовах.

Науковці наголошують: розуміння впливу мікрогравітації на репродукцію є критично важливим для довготривалих космічних місій і створення колоній на інших планетах.

Зокрема, у найближчі десятиліття людство планує повернення на Місяць і перші пілотовані місії на Марс, тому питання народження дітей поза Землею вже переходить із теорії у практичну площину.

