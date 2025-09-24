NASA анонсувало першу за 50 років пілотовану місію до Місяця: названо дату старту

Астронавти НАСА місія Artemis II / © NASA

Реклама

Американське космічне агентство NASA заявило, що сподівається відправити астронавтів у десятиденну подорож навколо Місяця вже в лютому 2026 року. Попередньо старт місії був запланований не пізніше кінця квітня, але тепер його планують пришвидшити.

Про це пише BBC.

Ця місія стане першим пілотованим польотом до Місяця за останні 50 років і є ключовим кроком у масштабній програмі Artemis, що має на меті не просто повернути людей на Місяць, а й створити там довгострокову присутність, як плацдарм для майбутніх польотів на Марс.

Реклама

Капсула Orion — дім для астронавтів на 10 днів

Місія Artemis II є другим запуском у рамках програми, чия головна мета — висадити астронавтів на Місяці та, зрештою, заснувати там постійну базу. Хоча цей екіпаж — Рейд Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох (NASA) та Джеремі Хансен (Канадське космічне агентство) — не висаджуватиметься на поверхню супутника, вони увійдуть в історію як перші люди, які подорожуватимуть за межі низької навколоземної орбіти з часів місії «Аполлон-17» у 1972 році. За словами Джеффа Радігана, провідного директора польоту Artemis II, екіпаж полетить далі в космос, ніж будь-хто досі.

«Вони полетять щонайменше на 9200 кілометрів за Місяць, що значно далі, ніж літали попередні місії», — сказав він.

Сама подорож, яка триватиме 10 днів від старту до приземлення, відбуватиметься у космічному кораблі Orion. Капсула, що буде домом для чотирьох астронавтів, є досить компактним приміщенням. Її внутрішній житловий простір становить лише 9 кубічних метрів, що можна порівняти з розмірами невеликого мінівена.

Хоча площа підлоги займає лише близько 4,5 квадратних метрів, завдяки продуманому дизайну астронавти зможуть ефективно використовувати доступний об’єм. Вони спатимуть у спальних мішках, прикріплених до стін, а місця для зберігання та обладнання розташовані таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт і функціональність в умовах обмеженого простору.

Реклама

Капсула Orion / © NASA

Підготовка до польоту та етапи місії

Довга і небезпечна подорож розпочнеться із запуску потужної ракети Space Launch System (SLS), яка вже майже повністю готова до старту. За словами директора із запуску Artemis, Чарлі Блеквелл-Томпсон, ракета «практично зібрана і готова до польоту». Залишилося лише завершити підготовку капсули для екіпажу, Orion, та провести остаточні наземні випробування.

Спочатку SLS виведе Orion на низьку навколоземну орбіту за допомогою двох твердопаливних прискорювачів, які від’єднаються і впадуть назад на Землю через дві хвилини після старту. За вісім хвилин відокремиться основний ступінь, і капсула розгорне свої сонячні батареї. Далі, через 90 хвилин, проміжний кріогенний рушійний ступінь (ICPS) підніме корабель на вищу орбіту.

Протягом наступних 25 годин екіпаж проводитиме повну перевірку всіх систем. Якщо все працюватиме бездоганно, Orion відокремиться від ICPS, і розпочнеться «космічний балет», офіційно відомий як «демонстрація операцій зближення». Астронавти вручну керуватимуть маневруючими двигунами, щоб віддалятися та наближатися до ICPS.

Ця репетиція потрібна для відпрацювання процедур стикування, що буде критично важливо для майбутньої висадки на Місяць. Після цього Orion здійснить так зване «трансмісячне увімкнення», що спрямує його прямо до Місяця.

Реклама

Етапи місії

Етапи місії:

Запуск: Флорида, США Перехід на високу навколоземну орбіту Відділення від ракети-носія Основний двигун запускається для виведення капсули на Місяць Проліт над Місяцем Повернення на Землю Відділення командного модуля Приводнення: Тихий океан

Наукові дослідження та майбутні виклики

Місія Artemis II також є важливим науковим експериментом. Астронавти, по суті, стануть «людськими піддослідними кроликами», оскільки вчені вивчатимуть вплив космічного простору на їхній організм. До та після польоту дослідники вирощуватимуть зразки тканин із крові астронавтів — так звані органоїди. Ці зразки порівнюватимуться, щоб зрозуміти, як мікрогравітація та радіація вплинули на їхні тіла.

«Ми хочемо мати можливість поглиблено вивчити вплив мікрогравітації та радіації на ці зразки. Я, звичайно, не буду розтинати астронавта! Але я можу розтинати ці маленькі зразки органоїдів і дійсно бачити різницю», — зазначила докторка Нікі Фокс, керівниця наукового відділу NASA.

Успіх цієї місії є вирішальним для визначення того, як скоро NASA зможе запустити Artemis III, яка має на меті здійснити фактичну висадку на Місяць. Хоча космічне агентство встановило «не раніше ніж у середині 2027 року» можливою датою старту, доктор Сімеон Барбер з Відкритого університету вважає цей термін нереалістичним. Він пояснює, що для місячної висадки потрібен корабель SpaceX Starship Ілона Маска, який все ще далекий від готовності.

«Не раніше ніж — це знайома мова для NASA, і це означає саме це. Це найраніша можливість», — зауважив він.

Реклама

Барбер додав, що вважає такий прогноз занадто оптимістичним.

«Висадка на Місяць вимагатиме, щоб [Starship — ред.] SpaceX доставляв астронавтів на поверхню і назад, і ми бачили в останні місяці, що сам Starship ще має пройти довгий шлях, перш ніж він зможе досягти навіть орбітального польоту навколо Землі, не кажучи вже про доставку астронавтів на борт», — наголосив вчений.

Нагадаємо, NASA представило нових астронавтів, які можуть стати першими людьми на Марсі. Цей 24-й набір, перший з 2021 року, складається з шести жінок і чотирьох чоловіків, обраних із понад 8 тисяч претендентів.