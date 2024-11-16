NASA б’є на сполох: на російській частині МКС п’ять років триває витік повітря

На Міжнародній космічній станції (МКС), частина якої знаходиться під контролем Росії, вже п’ять років спостерігається витік повітря. Космонавти герметизують пошкоджену ділянку, намагаються уникати її використання, однак NASA б'є на сполох через можливі наслідки.

Про це повідомило видання CNN.

Проблема виникла в тунелі, який з'єднує російський модуль із точкою стикування вантажних кораблів. Хоча витік було виявлено ще в 2019 році, Росія досі не вирішила проблему, і NASA попереджає про можливі катастрофічні наслідки.

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Звіт NASA, опублікований 26 вересня 2024 року, вказує на наявність втрат повітря і тиску на тунелі, що з’єднують російський модуль з точкою стикування вантажних кораблів. Проблему вперше помітили ще у 2019 році, однак її масштаб різко зріс у 2024 році, коли швидкість витоку досягла критичного рівня. NASA занепокоєне можливістю руйнування пошкодженої ділянки.

"(Є, — ред.) занепокоєння щодо структурної цілісності модуля, що протікає, і можливості катастрофічного збою", - зазначив голова Консультативного комітету агентства з МКС Боб Кабана.

Російська сторона визнає необхідність ремонту, та навіть шукають місця витоку повітря, проте, за словами американського ексастронавта Майкла Баррата, здається, що росіяни "не вірять, що катастрофічний розпад… є реалістичним".

Тунель, який викликає побоювання, завжди герметично закритий. Коли на МКС прибувають кораблі з припасами, його відкривають лише на час, щоб забезпечити доступ, а потім знову герметизують. Баррат заявив, що це "найкраща угода між усіма розумними людьми з обох сторін — і це те, з чим ми, як команда, живемо".

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"Росіяни вважають, що подальші операції є безпечними — але вони не можуть це довести так, щоб задовольнити нас. А США вважають, що це небезпечно, але ми не можемо довести це так, щоб задовольнити росіян", — додав голова Консультативного комітету агентства з МКС.

Нагадаємо, вчені знайшли доказ існування води на Марсі завдяки загубленому камінчику.

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