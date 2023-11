NASA безкоштовно відправить імена всіх охочих на орбіту Юпітера: як надіслати своє

NASA пропонує всім охочим відправити свої імена в космос на борту роботизованого корабля Europa Clipper, який полетить на супутник Юпітера Європу в жовтні 2024 року.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Кампанія "Послання в пляшці" запрошує людей з усього світу підписатися під віршем, написаним американською поетесою, лауреаткою Нобелівської премії Адою Лимон. Поема з'єднує два водні світи — Землю, яка прагне простягнути руку і зрозуміти, що робить світ придатним для життя, і Європу, яка чекає на свої таємниці, які ще належить вивчити.

In Praise of Mystery: A Poem for Europa

Arching under the night sky inky

with black expansiveness, we point

to the planets we know, we

pin quick wishes on stars. From earth,

we read the sky as if it is an unerring book

of the universe, expert and evident.

Still, there are mysteries below our sky:

the whale song, the songbird singing

its call in the bough of a wind-shaken tree.

We are creatures of constant awe,

curious at beauty, at leaf and blossom,

at grief and pleasure, sun and shadow.

And it is not darkness that unites us,

not the cold distance of space, but

the offering of water, each drop of rain,

each rivulet, each pulse, each vein.

O second moon, we, too, are made

of water, of vast and beckoning seas.

We, too, are made of wonders, of great

and ordinary loves, of small invisible worlds,

of a need to call out through the dark.

Вірш "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" буде вигравіювано на космічному кораблі разом із іменами учасників, які будуть нанесені на встановлені мікрочипи. Водночас вірш та імена подолають 1,8 мільярда миль під час подорожі Europa Clipper до системи Юпітера. Europa Clipper буде запущено з космодрому Кеннеді НАСА у жовтні 2024 року, а до 2030 року він вийде на орбіту Юпітера. Протягом декількох років він проведе десятки обльотів крижаного місяця Юпітера Європи, зібравши докладні виміри, щоб визначити, чи є на Місяці умови, які підходять для життя.

NASA відправить імена всіх охочих на орбіту Юпітера / Фото: twitter.com/nasa

Долучитися до ініціативи можна безкоштовно за посиланням. Потрібно вказати своє ім'я, прізвище, електронну пошту, країну проживання та індекс.

Щойно всі імена будуть зібрані, фахівці Лабораторії мікропристроїв Лабораторії реактивного руху НАСА в Південній Каліфорнії за допомогою електронного променя завдадуть їх на кремнієвий мікрочип розміром із десятицентову монету. Кожен рядок тексту має розмір менше ніж 1/1000 ширини людського волосся (75 нанометрів).

Нагадаємо, вчені виявили два гарячі Юпітери. Це масивні газові гіганти, що обертаються настільки близько до своїх зірок, що там немає можливості появи життя.

