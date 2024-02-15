NASA більше не отримує сигналів від зонда "Вояджер-1", який покинув Сонячну систему

Зараз зонд подорожує в міжзоряному просторі, на відстані понад 24 мільярдів кілометрів від Землі.

Космічний зонд "Вояджер-1", одна з найтриваліших місій NASA, має проблему з системою зв'язку, і команда управління польотом побоюється, що більше ніколи не зможе відновити з ним контакт.

Про це у четвер, 15 лютого, повідомило видання Live Science.

Фахівці NASA працюють над виправленням комп'ютерної помилки, яка заважає зонду передавати дані на Землю, але програмні обмеження і величезна відстань дуже ускладнюють це завдання.

Міжзоряний зонд “Вояджер-1” востаннє передав на Землю дані, отримані його науковими приладами, ще 14 листопада 2023 року. Він отримує та виконує команди від управління місією в Каліфорнії, але не може передати дані назад на Землю.

Зараз зонд подорожує в міжзоряному просторі, на відстані понад 24 мільярдів кілометрів від Землі, за межами Сонячної системи.

“Це було б найбільшим дивом, якби ми змогли відновити зв’язок”, — сказала координатор місії “Вояджер” Сюзанна Додд.

Від моменту запуску 5 вересня 1977 року зонд “Вояджер-1” віддалявся від Сонця зі швидкістю приблизно 17 км/с, а 2012 року він увійшов у міжзоряний простір, залишивши межі Сонячної системи і став першим космічним кораблем, якому це вдалося.

"Вояджер-1" на даний момент є найвіддаленішим у космосі об'єктом, створеним людиною.

Зонд зазвичай передає дані на Землю за допомогою своєї системи польотних даних, одного з трьох комп’ютерів, які він має на борту. Але очевидна помилка в одній із його підсистем, модулі телеметричної модуляції (TMU), призвела до того, що на Землю передавалися нескінченні рядки 0 замість звичайного двійкового коду 0 і 1.

На жаль, виправлення цієї помилки виявляється складним завданням через віддаленість від зонда. Після надсилання команди команда управління польотом повинна почекати 45 годин, перш ніж зонд зможе відповісти. А оскільки зонд був розроблений і виготовлений у 1970-х роках, більшість технологій на борту застаріли.

“Людей, які будували цей апарат, вже немає в живих. Вони залишили нам достатньо хороший набір інструкцій, але більшість із них написані на папері, тому ми проводимо своєрідну археологічну роботу, шукаємо документи”, – пояснила Додд.

Якщо NASA не вдасться відновити зв'язок з "Вояджером-1", у агентства залишиться ще один міжзоряний зонд. Зонд-близнюк “Вояджер-2” покинув Сонячну систему в 2018 році і зумів зберегти контакт із Землею. Крім того, на межі 2040-х років ще один зонд NASA, New Horizons, теж має вийти за межі Сонячної системи.

Нагадаємо, зонд NASA під назвою Parker Solar Probe 24 грудня 2024 року спробує доторкнутися до Сонця. Загальна вартість такої станції становить $1,5 мільярда, вона захищена оболонкою з вуглепластика, що дозволяє витримувати високу температуру.

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