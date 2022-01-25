NASA готує місію для дослідження “пекельного світу” по сусідству із Землею

Американські апарати у 2028-2030 роках відправляться досліджувати Венеру.

У лабораторії реактивного руху NASA працюють над підготовкою місії на Венеру, де космічним апаратом доведеться “виживати” в умовах екстремальних температур і атмосферного тиску планети.

Про це повідомили у пресслужбі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США.

У повідомленні нагадали, що Венера є найближчою до Землі планетою, однак умови на ній нагадують справжнє “пекло”.

“Дві нові місії програми Discovery з вивчення нашого сусіда мають на меті з’ясувати, як Венера стала “пекельним світом”, маючи так багато характеристик, подібних до земних, і, можливо, будучи першим придатним для життя світом у Сонячній системі з океаном та кліматом, що нагадують земні умови”, - зауважили в NASA.

Для дослідження Венери американці відправлять два космічні апарати.

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DAVINCI+ вимірюватиме склад атмосфери Венери, щоб зрозуміти, як вона сформувалася та еволюціонувала, а також визначить, чи був на планеті коли-небудь океан. Місія складається зі сфери спуску, яка зануриться в товщу атмосферу планети, здійснюючи точні вимірювання благородних газів та інших елементів, щоб зрозуміти, чому атмосфера Венери є “теплицею”.

Крім того, DAVINCI+ зробить перші фотографії з високою роздільною здатністю унікальних геологічних об’єктів Венери, відомих як “тесери”, які можна порівняти з континентами Землі, і які свідчать про те, що Венера має тектоніку плит.

Місія VERITAS нанесе на карту поверхню Венери, щоб визначити геологічну історію планети та зрозуміти, чому вона розвивалася інакше, ніж Земля. Обертаючись навколо Венери, за допомогою радара VERITAS буде фіксувати висоту поверхні майже над всією планетою, щоб створити 3D-реконструкцію топографії та з'ясувати, чи тривають на Венері такі процеси, як тектоніка плит і вулканізм.

VERITAS також буде наносити на карту інфрачервоні випромінювання з поверхні Венери, щоб відобразити її тип породи, який в основному невідомий, і визначить, чи активні вулкани викидають водяну пару в атмосферу.

Нагадаємо, раніше китайські вчені знайшли воду у зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю автоматичною міжпланетною станцією "Чан'є-5" у 2020 році.

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