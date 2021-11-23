NASA готується до зіткнення космічного корабля та астероїда: чи загрожує він Землі

NASA готується до зіткнення космічного корабля та астероїда: чи загрожує він Землі

Вартість місії 350 мільйонів доларів.

Ракета проти астероїда - NASA готується зіштовхнути із небесним тілом космічний корабель, що летітиме зі швидкістю 24 тисячі кілометрів за годину.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 23 листопада.

Ціллю є астероїд "Діморфос". Його діаметр близько 160 метрів. Він не загрожує Землі, але є ідеальним кандидатом для випробувань, бо за ним зручно спостерігати із наземних телескопів.

Запуск космічного корабля NASA відбудеться завтра, 24 листопада, з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Якщо все піде за планом, то він зіткнеться з астероїдом наприкінці вересня наступного року на відстані майже 11 мільйонів кілометрів від Землі.

Мета місії не зруйнувати астероїд, а змінити його орбіту. Науковці хочуть з'ясувати, чи можливо в такий спосіб скорегувати курс небесного тіла.