NASA могло знайти життя на Марсі ще 50 років тому, але сталося неочікуване

Марс / © Unsplash

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Через пів століття після історичної місії «Вікінг» науковці знову повернулися до одного з найгучніших питань космічних досліджень. Частина дослідників вважає, що апарати NASA могли зафіксувати ознаки життя на Марсі, однак тоді ці результати були відкинуті через іншу інтерпретацію даних.

Про це пише «Cikavosti».

1976 року посадкові модулі «Вікінг 1» і «Вікінг 2» вперше провели повноцінні біологічні експерименти безпосередньо на поверхні Марса.

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На борту працювали три експерименти з пошуку життя. Два з них не дали переконливих результатів, однак третій — Labeled Release — продемонстрував реакцію, яку його автор Гілберт Левін вважав можливою ознакою діяльності мікроорганізмів.

Чому тоді вирішили, що життя немає

Вирішальним аргументом став інший прилад — газовий хроматограф-мас-спектрометр (GCMS). Він не виявив органічних молекул у досліджених зразках ґрунту.

Саме через це більшість науковців тоді дійшла висновку, що позитивний сигнал біологічного експерименту мав небіологічне походження.

Останніми роками марсоходи NASA неодноразово знаходили на Марсі органічні молекули. Це змусило частину вчених знову переглянути архівні результати місії «Вікінг».

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Деякі дослідники припускають, що тодішні інструменти могли не виявити всі органічні речовини, а позитивні результати біологічного експерименту могли бути передчасно відкинуті.

Водночас інші фахівці наголошують, що досі немає переконливих доказів існування життя на Марсі, а незвичайні реакції могли бути спричинені хімічними процесами в марсіанському ґрунті.

Дослідники наголошують, що архіви місії «Вікінг» і сьогодні залишаються цінним джерелом інформації. Нові технології дозволяють по-іншому аналізувати результати експериментів, проведених майже 50 років тому.

Науковці також звертають увагу, що майбутні місії мають враховувати ризик занесення земних мікроорганізмів на Марс, адже це може ускладнити пошук справжніх ознак позаземного життя.

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Попри нові дискусії, жодного загальновизнаного підтвердження існування життя на Марсі наразі немає. Проте результати місії «Вікінг» і надалі залишаються предметом активних наукових дебатів щодо можливого минулого або сучасного життя на Червоній планеті.

Нагадаємо, новий знімок марсохода NASA спровокував суперечки про руїни іншопланетної цивілізації. Відомий уфолог вважає, що марсохід зафіксував руїни споруди з дверним отвором, схожої на стародавнє житло розумних істот.

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