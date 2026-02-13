Може впасти на Землю вже 2026 року: NASA намагається врятувати телескоп Swift

Телескоп Swift / © NASA

NASA тимчасово зупинило більшість наукових робіт космічної обсерваторії Swift, щоб сповільнити її падіння з орбіти та встигнути провести рятувальну операцію. Апарат, який працює вже 21 рік, поступово знижується через посилений атмосферний опір.

Про це повідомило видання Gizmodo.

Агентство повідомило, що Swift перевели в режим мінімальних маневрів, аби зменшити вплив опору та виграти час для запланованої місії з підняття апарата на безпечнішу орбіту. Запуск рятувального корабля LINK, який має «підштовхнути» обсерваторію на вищу висоту, призначений на червень цього року. Проєкт виконує компанія Katalyst Space Technologies за контрактом NASA вартістю 30 млн доларів.

Swift вивели на низьку навколоземну орбіту у 2004 році для дослідження найпотужніших космічних вибухів — гамма-спалахів — за допомогою трьох телескопів, що працюють у різних діапазонах. Однак під час періодів підвищеної сонячної активності атмосферний опір посилився, і орбіта апарата почала знижуватися швидше, ніж передбачалося. За оцінками NASA, за поточної траєкторії існує приблизно 50% ризику неконтрольованого входження в атмосферу до середини 2026 року.

Щоб цього уникнути, NASA тимчасово вимкнуло частину наукових інструментів, зокрема можливість швидкого переорієнтування апарата на нові цілі. Водночас Swift продовжує автоматично фіксувати гамма-спалахи.

Фахівці NASA наголошують, що рятувальна місія буде максимально успішною лише за умови, якщо до моменту стикування середня висота польоту Swift залишатиметься в межах безпечного діапазону. Зараз орбіта опустилася нижче приблизно 400 км

«Зараз ми переносимо операції, щоб забезпечити йому максимальний можливий запас», — пояснив керівник місії С. Бредлі Ченко з Центру космічних польотів ім. Ґоддарда.

Нагадаємо, легендарний телескоп «Габбл» може завершити свою місію падінням на Землю. Дослідження вказує на ймовірні терміни та потенційну небезпеку уламків.