У NASA немає плану, як захистити Землю від небезпек: аудит показав шокувальний провал

Астероїди

У NASA відсутня стратегія для захисту планети від потенційних загроз з космосу. Згідно з документом, у Координаційному офісі планетарної оборони NASA (PDCO) працює лише одна особа — директор офісу, який виконує всі функції.

Про це повідомило видання The Register.

Водночас управління досі не розробило детального плану дій у разі виявлення небезпечного об’єкта, що може зіткнутися із Землею.

OIG також зазначає, що зусилля агентства у сфері планетарної оборони мають «неадекватну структуру управління та ресурси» й функціонують під «стратегічним прикриттям», а не в межах чіткого контролю та підзвітності.

У звіті йдеться про перенесення місії NASA до астероїда Апофіс — космічного об’єкта розміром з хмарочос, який у 2029 році пролетить на відстані 32 тисячі кілометрів від Землі. За словами аудиторів, скасування цієї місії позбавило агентство можливості розширити знання про навколоземні об’єкти та вдосконалити планетарну оборону.

«Зрештою, планетарна оборона досягла точки значних змін і можливостей, з наближенням Апофіса і ери передових досліджень астероїдів. NASA могло б зробити більше, щоб забезпечити позиціонування Агентства для використання переваг цих критичних моментів», — зазначено в аудиті.

У відповідь NASA погодилася з шістьма рекомендаціями інспекції та пообіцяла реалізувати більшість із них до 2026 року. Комплексний план планетарної оборони мають розробити до квітня 2027 року.

Нагадаємо, 2032 року астероїд може врізатися в Місяць і спричинити гігантський вибух. Уламки можуть загрожувати супутникам Землі.