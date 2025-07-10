NASA не може захистити Землю від зіткнення з астероїдом: неочікувані результати місії DART

Місія NASA DART виявила несподіваний рух уламків астероїда

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Нове дослідження Університету Меріленду, опубліковане в The Planetary Science Journal, виявило, що у 2022 році, коли космічний апарат NASA DART успішно змінив орбіту астероїда Dimorphos, результати зіткнення виявилися значно складнішими, ніж прогнозувалося, через непередбачувану траєкторію розльоту великих уламків.

Про це повідомляє Mashable.

Коли у вересні 2022 року космічний корабель NASA розміром з торговий автомат влучив в астероїд Dimorphos, місію DART (Double Asteroid Redirection Test) швидко оголосили перемогою. Зіткнення дійсно змінило орбіту безневинного супутника Dimorphos на 33 хвилини.

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Однак нове дослідження виявило, що результати цього тесту значно менш очевидні, ніж уявлялося. Dimorphos не просто похитнувся — він відскочив, трохи зійшов з осі та змінив свій нахил після зіткнення, розкидавши уламки у несподіваних напрямках.

Деякі з цих каменів були розміром з пікапи, рухалися зі швидкістю до 186 км/год та мали імпульс, у понад втричі більший за імпульс космічного апарату, що влучив в астероїд. Цей хаотичний результат може стати проблемою, якщо землянам колись доведеться використовувати цей метод для реального порятунку планети.

«Ми досягли успіху… у зміні його орбіти. Але хоча прямий удар космічного апарату DART спричинив цю зміну, викинуті валуни дали додатковий поштовх, який був майже таким самим за силою», — зазначив Тоні Фарнем, провідний автор дослідження.

Використовуючи зображення з LICIACube, мініатюрного космічного апарату, наданого Італійським космічним агентством, команда Фарнема створила 3D-карту наслідків зіткнення та відстежила 104 валуни, що відлетіли від Dimorphos.

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Дані показують, що значна частина сили, яка зрушила астероїд, походила не від удару DART, а від розльоту каменів і пилу. Група великих валунів була викинута майже перпендикулярно напрямку удару, чого ніхто не очікував.

Хоча наразі немає відомих астероїдів, що перебувають на курсі зіткнення із Землею, вчені стежать за майже 40 000 великих об’єктів. Розуміння того, як саме розгортається удар — куди йде енергія, як рухаються уламки та які частини астероїда реагують — допоможе NASA цілитися в космічні мішені у майбутньому. Але якщо сьогодні Землі загрожувало зіткнення з великим астероїдом вже сьогодні, NASA не могло б гарантувати захист планети.

«Можете думати про це як про космічний більярд. Ми можемо не попасти в лузу, якщо не врахуємо всі змінні», — підкреслила співавтор дослідження Джессіка Саншайн.

Нагадаємо, у NASA відсутня стратегія для захисту планети від потенційних загроз з космосу. Згідно з результатами аудиту, у Координаційному офісі планетарної оборони NASA (PDCO) працює лише одна особа — директор офісу, який виконує всі функції.

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