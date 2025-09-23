NASA обрало нових астронавтів для місії на Марс: що відомо про кандидатів

NASA обрало нових астронавтів: що відомо про нових кандидатів / © NASA

NASA офіційно оголосило про новий набір астронавтів — десятеро кандидатів, що готуватимуться до майбутніх місій, включаючи політ на Марс. Цей 24-й набір, перший з 2021 року, складається з шести жінок і чотирьох чоловіків, обраних із понад 8 тисяч претендентів.

Про це пише Т4.

До нової групи увійшли різнопланові фахівці: військові льотчики-випробувачі, інженери, геологи та науковці. Серед них — Лорен Едгар, яка працювала над марсіанськими місіями 17 років, та Юрій Кубо зі SpaceX. До загону також увійшла Анна Менон, яка вже побувала в космосі під час комерційної місії.

Окрім традиційних науковців, до команди потрапили люди з незвичайним досвідом: колишня гравчиня національної збірної США з регбі, лікарка-спеціалістка з підводної медицини, професійний гравець в алтимат фрісбі та навіть «мисливиця за ураганами» — пілотеса, яка збирала наукові дані, влітаючи в епіцентр тропічних штормів.

Протягом наступних двох років новобранці пройдуть виснажливу підготовку, щоб отримати офіційний статус астронавта. Хоча вони, ймовірно, не полетять у перших місіях на Місяць за програмою «Артеміда», їх готують до історичних проєктів, таких як робота на комерційних космічних станціях або перший пілотований політ на Марс, запланований на 2030-ті роки.

За словами адміністратора NASA Шона Даффі, ці десять кандидатів — уособлення «Золотої епохи досліджень», що показують, як рішучий мрійник може досягти найвищих цілей.

