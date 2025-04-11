NASA оголосило конкурс для всіх охочих на $3 млн: які умови

Космічний корабель NASA / © Associated Press

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NASA заплатить 3 мільйони доларів тому, хто запропонує технологію для вирішення незвичної проблеми: перероблення фекалій та інших людських відходів у космосі.

Конкурс LunaRecycle Challenge космічного агентства закликає представників громадськості запропонувати технологічні засоби перероблення фекалій, сечі та блювоти астронавтів на Місяці та під час тривалих космічних польотів.

Наразі на Місяці зберігається 96 мішків із людськими відходами, які залишили астронавти з місій «Аполлон», і мета LunaRecycle Challenge — не допустити поповнення цього смердючого космічного сховища.

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Обрана технологія буде використана в майбутніх космічних місіях, зокрема гіпотетичні довгострокові аванпости на Місяці.

«NASA прагне до сталого дослідження космосу. Готуючись до майбутніх пілотованих космічних місій, необхідно розглянути, як можна мінімізувати різні потоки відходів, зокрема тверді відходи, а також як відходи можна зберігати, переробляти і утилізувати в космічному середовищі, щоб повернути на Землю якомога менше відходів або взагалі не повертати їх на Землю», — йдеться на сайті NASA.

Наразі NASA розглядає перший раунд пропозицій, щоб вирішити, які з них перейдуть до наступного етапу конкурсу. Команда, яка посяде перше місце, отримає 3 мільйони доларів.

Нагадаємо, нещодавно супутник NASA зафіксував унікальне явище в океані — майже ідеально кругле хмарне кільце діаметром 450 км.