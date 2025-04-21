NASA оголосило мільйонний конкурс на найкращий спосіб утилізації людських відходів на Місяці

Місяць. / © Associated Press

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Американське космічне агентство NASA оголосило масштабний конкурс LunaRecycle Challenge із призовим фондом до 2,7 мільйона євро для розробників інноваційних методів утилізації людських фекалій на Місяці.

Як повідомляє BILD, на місячній поверхні досі залишаються 96 пакетів із відходами життєдіяльності астронавтів, які брали участь у місіях "Аполлон" у період з 1969 по 1972 роки. Ці пакети були залишені для полегшення ваги місячного модуля під час повернення на Землю зі зразками ґрунту.

Тепер NASA прагне знайти ефективне рішення для утилізації не лише цих "історичних" відходів, а й майбутнього сміття, яке неминуче з'явиться зі створенням місячних баз. Метою конкурсу є пошук способів зменшення обсягу відходів, їх безпечного зберігання, переробки та повторного використання без необхідності повернення їх на Землю або зі скороченням до мінімуму.

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Конкурс LunaRecycle Challenge складається з двох етапів. Перший етап, Prototype Build Track, вже завершився у березні та був зосереджений на існуючих відходах. Другий етап, Digital Twin Track, незабаром розпочнеться і передбачає розробку повноцінної системи управління відходами для майбутніх космічних місій.

Особливою умовою конкурсу є потенційна корисність розроблених технологій не лише в космосі, а й для вирішення екологічних проблем на Землі.