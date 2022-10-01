NASA опублікувало детальні фото зіткнення з астероїдом Діморфос

Космічні телескопи Hubble і Webb одночасно зафіксували унікальний експеримент, під час якого апарат NASA цілеспрямовано врізався в невелике небесне тіло, щоб змінити його орібту.

Американське аерокосмічне агентство NASA опублікувало три різні фотографії, які демонструють зіткнення космічного апарату місії DART і астероїда Діморфос, яке відбулося проти ночі 27 вересня о 2:14 за київським часом.

Знімки доступні для огляду на офіційному сайті NASA.

Перша фотографія – це вид з передньої камери DART, верхня права – з космічного телескопа Hubble, а нижня права - зроблена космічним телескопом Джеймса Вебба.

Усі ці фотографії допоможуть вченим дізнатися більше про маленький астероїд Діморфос, який прийняв удар, в результаті якого утворився чималий кратер. Від удару потоки каміння та бруду полетіли в космос, на останніх фотографіях вони виглядали як яскраві промені.

“Вперше Вебб і Хаббл одночасно зробили знімки однієї цілі в космосі: астероїд, з яким зіткнувся космічний корабель після подорожі в сім мільйонів миль (11,3 млн км)”, - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Спільні спостереження Вебба та Хаббла дозволять вченим отримати знання про природу поверхні Dimorphos, скільки матеріалу було викинуто в результаті зіткнення та як швидко відбувалося його викидування.

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Крім того, Вебб і Хаббл зафіксували удар у різних довжинах хвиль світла – Вебб в інфрачервоному діапазоні, а Хаббл – у видимому.

Спостереження за ударом у широкому спектрі довжин хвиль виявить розподіл розмірів частинок у хмарі пилу, що розширюється, допомагаючи визначити, чи викинуло воно багато великих шматків чи переважно дрібний пил.

Поєднання цієї інформації разом зі спостереженнями наземного телескопа допоможе вченим зрозуміти, наскільки ефективно кінетичний удар може змінити орбіту астероїда.

Вчені не дізнаються про точну зміну орбіти астероїда до листопада. Хаббл і Вебб продовжуватимуть спостереження за Діморфосом та його супутником Дідимосом протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, експеримент NASA - випробування планетарного захисту - коштує 325 млн доларів і відповідає на кілька ключових запитань, одне з яких: порятунок людської цивілізації на планеті у разі наближення небезпечного астероїда.

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