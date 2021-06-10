NASA опублікувало "марсіанську пісню": як звучить Червона планета

Аудіозапис зробили 22 лютого 2021 року. Фонові звуки ровера видалили.

Національне управління з аеронавтики (NASA) показало Марс на панорамному зображенні зі звуком.

Відео "марсіанської пісні" 9 червня опублікувала Лабораторія реактивного руху NASA.

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Нове зображення отримали завдяки марсоходу NASA Perseverance. Для того, щоб відобразити 360-градусну панораму, апарат використовував свою систему візуалізації, яка називається Mastcam-Z. Щоб отримати єдине зображення, в управлінні об'єднали 950 фотографій, які робив марсохід у період від 15 по 26 квітня.

Науковці повідомляють, що наразі марсохід вже завершив всі початкові випробування і тестові польоти свого вертолітного дрона, і від початку літа приступив до своїх основних завдань. Так, наприклад, протягом кількох найближчих місяців Perseverance буде досліджувати дно одного з кратерів. З нього здійснять забір проб для транспортування до Землі під час наступної місії. Відомо, що даний кратер понад три мільярди років тому був озером.

Нагадаємо, NASA вперше за понад 30 років повернеться на Венеру для пошуку фосфіну. Фосфін міг утворитися на Венері як продукт життєдіяльності живих організмів.

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